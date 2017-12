Det var klokken 17.35 at politiet fikk melding fra mannen om at han hadde blitt slått ned av tre personer. Da politiet kom til stedet hadde gjerningsmennene forduftet. Mannen var kraftig forslått og ble fraktet til Legevakten med ambulanse for sjekk.

Det er foreløpig ukjent hva som var motivet for voldsbruken.

– Vi etterforsker saken nå, og har en del opplysninger å gå etter, sier operasjonsleder Irene Ragnhildstveit ved Sør-Vest politidistrikt.