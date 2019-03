Skulle få andre i jobb, nå blir de selv oppsagt

– Det er nødt for å bli slik, forklarer Petter Lorentz Stabel, styreleder i Jæren produktutvikling.

Bak stiftelsen står kommunene Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Hver kommune har en representant i styret som sist uke vedtok at det ikke lenger er grunnlag for forsvarlig drift.

Over 100 bedrifter etablert på tre år

Det betyr at selskapet som gjennom mange har blitt kjent for å ha gitt starthjelp til en rekke kreative bedrifter i regionen nå avvikles.

Det betyr også Gründerarena Jæren stenger dørene etter tre år som et prosjekt i Jæren produktutvikling. Bare dette prosjektet har hatt over 2000 personer på kurs og veiledning, noe som igjen har ført til at 100 bedrifter er etablert.

– Behovet er større nå

- Ja, det er rett at arbeidsledigheten har gått ned. Men vi driver med gründere, folk som ønsker å få til noe. Og det er det like mange av nå, helst flere enn før, forklarer Petter Lorentz Stabel.

Men en runde til kommunene viste at politikerne nå ikke er like villig til å bruke penger som før da arbeidsledigheten var større.

– Mange har nytte av det vi gjør, men kommunene leter etter steder der de kan kutte utgifter. Dette er ingen lovpålagt oppgave, og dermed går det ut over oss, sier Stabel som representerer Time i styret.

Måtte si stopp

Signalet fra kommunene var at budsjettet måtte reduseres til et nivå som ikke var tilfredsstillende hverken for styret eller daglig leder. Derfor ble det også varslet oppsigelse for de to ansatte. Driften avvikles fra 1. juni år.

Ingrid Roth har vært ansatt siden 2013. Hun var tidligere næringssjef i Time kommune.

– Jeg er enig med styret. Det blir for stort sprik mellom det kommunene ønsker levert og det vi mener Jæren produktutvikling skal være. Når kommune ikke har økonomi til å være med, er det bedre å avvikle enn å drive noe halvveis, sier Roth.

Hva nå?

– Men det betyr at du selv er oppsagt, har du noen ny jobb å gå til?

– Jeg skal starte mitt eget firma. Jeg har spennende ting på gang, men jeg vil ikke lansere det før jeg er ferdig her, sier Roth.

Hun var blant annet vert da statsministeren satt ringside i 2017 og hørte tre ulike gründere fortelle om sine ideer. En av dem var Berta Lende Røed, som gjennom enkle spørsmål om livet skapte suksessbedriften FuelBox, en kortboks som da ble solgt i ti land.

Nå lever dette og mange andre produkt videre, mens gründerarenaen selv kaster kortene.

