Boreal skal kjøre buss i Ryfast

– Boreal, bekrefter Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef for Kolumbus.

– Vi er selvfølgelig glad for å være innstilt til tildeling, men kan ikke kommentere innholdet i anbudet før kontrakt er signert, sier Martin Reberg, daglig leder i Boreal Buss og kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes.

Oppstart for oppdraget er satt til 1. desember 2019, men tidspunktet kan bli endret, avhengig av når Ryfast åpnes. Når verdens lengste undersjøiske veitunnel åpnes - om cirka 263 dager, legges to offentlige ferjesamband og Jørpelandsruta (hurtigbåt) ned, og det blir buss i stedet.

Boreal er også tildelt løyve til å drive Høgsfjord-sambandet i privat regi.

Kolumbus lyste ut bussanbudet før jul. Hovedrutene er Jørpeland-Stavanger sentrum (rute 100) og Tau-UiS-Forus (rute 101). Dette betyr at de reisende må skifte buss på Solbakk terminal, ved munningen av Ryfast, dersom de for eksempel skal reise Jørpeland-Forus eller Tau-Stavanger.

Kolumbus har lagt opp til 15 minutter frekvens på rute 100, og i tillegg blir det avganger til Forus i rushtiden på rute 101. Midt på dagen og om kvelden er det lagt opp til buss en gang i timen. Fra Tau blir det matebuss til Solbakk. Bussen mellom Tau og Forus skal gå morgen og ettermiddag, med opptil tre avganger i timen.

Kristell sparer 1600 kroner per måned

Månedskortet for buss vil koste 1120 kroner måneden. Men arbeidstakere i bedrifter som er med i Hjem-Jobb-Hjem-ordningen betaler bare 515 kroner for månedskort på bussen.

Reisetid fra Jørpeland kirke til Hundvågkrossen blir 30 minutter, til Fiskepiren 38 minutter, til Byterminalen 43 minutter.

Reisetid fra Tau kai til SUS blir 29 minutter, til UiS 36 minutter, til Forus nord 44 minutter.

Reisetid fra Solbakk terminal, hvor det er 100 parkeringsplasser, til SUS blir 20 minutter, til UiS 27 minutter, til Byterminalen blir 31 minutter, til Forus nord 38 minutter, til Forus øst 42 minutter.

- Jeg kommer til å spare både tid og penger, sier Kristell Nygård.

Hun bor på Jørpeland og reiser med hurtigbåt og buss til jobben på Forus. Dette koster henne 2100 kroner per måned i dag. Når Ryfast åpnes, vil hun spare cirka 1600 kroner per måned ettersom arbeidsgiveren er med i HjemJobbHjem-ordningen. Reisen vil ta cirka 40 minutter, mot en time nå.

Usikker på passasjergrunnlaget

Kolumbus er usikker på hvor mange som vil benytte seg av det nye busstilbudet. For første driftsår er det lagt til grunn et passasjergrunnlag på 1,1 millioner reiser. Selskapet erkjenner at overgangen fra ferjer til fastlandsforbindelse er forbundet med stor usikkerhet. Kolumbus tror etterspørselen vil endre seg over tid, og henge sammen med bompengetakstene i Ryfast. De politiske signalene er at bomtaksten for personbil blir rundt 100-lappen, og halv pris for elbiler og andre nullutslippskjøretøy.

Det er lagt inn 11 ruter, samt sju opsjoner på kjøring av ruter. Til Preikestolen, til Røldal, flere avganger til Fiskå og Voster i Nordre Strand, sykkelbuss gjennom Ryfast, kjøring til Hjelmeland, og elbusser. Opsjon betyr at busselskapene var nødt til å gi tilbud, men det er opp til Kolumbus om tilbudet skal benyttes. Alt som det er opsjon på skal behandles politisk etter tildelingen av kontrakten. Fylkestinget har gitt Samferdselsutvalget fullmakt til å bestemme hvilke opsjoner som skal velges.