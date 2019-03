Norge anses som en ideell lokasjon for datalagring på grunn av stabile forhold og gode rammevilkår for tilbydere. Det kalde klimaet er gunstig ettersom store mengder dataservere produserer varme og krever avkjøling. For at Norge skal kunne levere datalagringstjenester internasjonalt, kreves det fiberlinjer som går ut av landet. I dag foregår det meste av slik dataoverføring over land via Sverige.