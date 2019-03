Stort LO-forbund krangler om olje

Det var Klassekampen som først omtalte uroen internt i EL og IT Forbundet. Forbundet har hatt sitt landsmøte i helgen og dette blir avsluttet i dag, mandag.

LO-kongressen landet i 2017 på et kompromiss om å verne deler av Lofoten, Vesterålen og Senja for olje- og gassaktivitet. Samtidig ble det åpnet for konsekvensutredninger av andre områder. Dette endrer imidlertid lite for forbundsstyret i EL og IT Forbundet.

– Vi har i mange år godt inn for vern av hele Lofoten, Vesterålen og Senja. Vårt standpunkt som forbund har vi hatt lenge. Vi går fortsatt inn for vern av Vesterålen, Lofoten og Senja, sier forbundsleder Jan Olav Andersen til Klassekampen.

Jarle Aasland

Leder for EL og IT Forbundets avdeling i Rogaland, Arvid Erga, er uenig.

– En tredjedel av medlemmene våre i Rogaland har levebrød direkte eller indirekte knyttet til oljeindustrien, og vi står bak medlemmene våre, sier han.

Han vil ha formuleringene om å verne sårbare områder ut av handlingsprogrammet. Avdelingen i Rogaland har 3500 medlemmer.

– Vi mener at vi bør stå på det kompromisset som ble gjort på LO-kongressen i 2017, sier Erga.

Ifølge Klassekampen har Erga selv bakgrunn fra leverandørindustrien. I dag er han hundre prosent kjøpt fri for å være tillitsvalgt og har permisjon fra jobben i selskapet Bartec Technor.

– Hvis vi skrur av kranene i dag, så er det ikke slik at verden ikke trenger olje i morgen. Hvis du stikker hodet ut av Oslo-gryta, så ser verden annerledes ut, sier Erga.

Forbundet avslutter sitt landsmøte i dag, mandag, og skal stemme over nytt handlingsprogram. I tillegg til et punkt om å jobbe mot konsekvensutredninger av Lofoten, Vesterålen og Senja, samt iskanten, foreslår forbundsstyret en formulering om at forbundet frykter «Norge havner i en konkurransemessig bakevje om ikke store deler av oljeinvesteringene vris over på ny industri.»