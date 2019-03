Zürich kommune kjøper vindpark i Gjesdal og Bjerkreim

Måkaknuten utgjør sammen med Stigafjellet den nordre delen av Bjerkreimsklyngen.

Parken er lokalisert i Bjerkreim og Gjesdal kommuner, nord for fv 504 og vest for E39 ved Bue. Planområdet ligger vest for Søyland, nord for Osland og sørøst for Sikvaland, og omfatter et areal på om lag 7 kvadratkilometer. Turbinene er planlagt i høyder på 300 og 400 moh. Like øst for vindparken er Stigafjellet vindpark planlagt.