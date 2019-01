Én måned etter det omstridte vedtaket om å justere grensen mellom Forsand og Strand fikk ordførerne fra Forsand og Sandnes si sin mening direkte til statsråd Monica Mæland (H), men ministeren var først og fremst opptatt av å lytte og kom ikke med noen løfter om å omgjøre vedtaket.

– Vi fikk kommet med det budskapet vi ønsket, sier Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad (H).

Han førte ordet i mesteparten av møtet med kommunalministeren. Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap), Forsand-rådmann Søren Jensen og kommuneadvokat Trond Øyvind Svendsen fra Sandnes var også en del av delegasjonen som møtte ministeren og 5–6 andre fra departementet og politisk ledelse.

– Vi mener at konklusjonen om grensejustering ikke er i samsvar med inndelingsloven der formålet er å gi innbyggerne bedre tjenester. I stedet svekker man grunnlaget for både barnehage og skole i Forsand, sier Wirak.

– Langt inne å omgjøre vedtaket

På møtet med ministeren ga han også klart uttrykk for at han oppfatter saken om grensejustering som en omkamp på Stortingets vedtak om å slå sammen Forsand og Sandnes kommune.

– Nordsiden av Lysefjorden har vært en del av Forsand kommune i over 100 år, og det er ingen grunn til at innbyggerne plutselig skulle ha et akutt behov for å tilhøre Strand. Vi hadde fått ro om sammenslåingen mellom Forsand og Sandnes og samarbeidet godt i fellesnemnda. Med dette vedtaket om grensejustering, har ministeren revet opp igjen dette såret og strødd salt i såret, sier Wirak.

– Hvordan ser du på muligheten for at ministeren skal omgjøre vedtaket?

– Jeg tror det sitter langt inne, men jeg følte at hun hadde et åpent sinn og lyttet til det vi kom med. Vi følte oss vel tatt imot og velkommen, sier Wirak.

Sendte brev til departementet

Dagestad er forundret over alle argumentene mot en grensejustering som ikke er tatt med i vedtaket. I forkant av møtet med ministeren sendte Wirak og Dagestad et brev til departementet, og de er lovet et skriftlig svar på dette.

– Jeg vil ikke spekulere for mye i om ministeren vil omgjøre vedtaket, men ministeren var ryddig og klar på at de tar med seg argumentene våre, sier Dagestad.

10. desember slo det ned som en bombe i bystyret i Sandnes da det ble kjent at kommunal- og moderniseringsdepartmentet har vedtatt at områdene nord for Lysefjorden skal tilhøre Strand kommune. Det betyr at Preikestol-området blir overført til Strand.