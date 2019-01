Turøy topper KrF-lista i Nye Sandnes

Lista til Nye Sandnes KrF har dagens gruppeleder, Oddny Helen Turøy, som toppkandidat. Den andre kumulerte kandidaten er Guro Heggemsnes Fløysvik fra Forsand.

På de fire neste plassene, som er i prioritert rekkefølge, finner vi Trond Niemi, Ida Gahnstrøm Andersen (ungdomskandidat), Ståle Espevik og Bjørg Riska Josefsen.

De neste 23 plassene er listet opp etter alfabetisk rekkefølge. Her finner vi to kandidater fra Forsand. Johannes Hystad Pettersen og Erik Høllesli. Høllesli er imidlertid bosatt i bygda Høllesli på nordsiden av Preikestolen, og vil med all sannsynlighet fjernes fra lista, ettersom bygda skal høre til Strand fra og med 2020.

Ikke overraskende er tidligere Forsand-ordfører Ole Tom Guse ute av listen. Han har lenge signalisert at han ikke ønsker å være med i politikken i Nye Sandnes. Ute er også dagens bystyrerepresentant i Sandnes Signe Nijkamp. Hun er 69 år, og slipper nå yngre krefter til.

Den endelige listen skal vedtas på årsmøtet 24. januar.