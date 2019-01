Justisministeren med klar melding til Sola etter helikoptervelt

I ulykkesrapporten etter helikoptervelten på Sola trekker Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) frem blant annet ambisiøse fremdriftsplaner over tid og vedvarende høyt tidspress «for alle berørte parter».

Det trekkes også linjer til Stortinget, som i sin bestilling valgte å prioritere fremdrift foran kostnad og kvalitet. Håkon Sitre, konstituert leder i Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF), mener at dette er en «faktor», selv om det ikke betyr at føringer fra Stortinget i seg selv forårsaket ulykken, ifølge Sitre.

Innfasingen av AW101 er organisert i The Norwegian All Weather Search And Rescue Helikopter Project (NAWSARH). Prosjektledelsen sitter på Sola.

Justis- og beredskapsdepartementet har avstengt Aftenbladets mulighet til å intervjue prosjektledelsen. Departementet ønsker at alle spørsmål skal gå via kommunikasjonsavdelingen. Svar kommer per e-post.

Fredrik Refvem

Sola-beskjeden

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) skriver i en e-post til Aftenbladet at han har forståelse for at krav om fremdrift oppleves forskjellig blant de involverte i prosjektet.

– Men fremdrift kan aldri gå på bekostning av hensynet til flysikkerhet. Det har blitt understreket av departementet i flere sammenhenger ovenfor prosjektleder og de andre sentralt involverte i anskaffelsen av nye helikoptrene, skriver han.

– Det har fra departementets side heller aldri blitt gitt restriksjoner på den treningen som måtte gjennomføres for å nå kvalitetsmålene, skriver Wara.

Ifølge rapporten hadde pilotene fått feil opplæring av leverandøren. Rotorene ble akselerert med to motorer samtidig, noe man ifølge Sitre ikke skal gjøre.

«Kreftene fra hovedrotoren og halerotoren var da tilstrekkelige til å velte helikopteret», heter det i rapporten, som også oppgir at opplæringen var godkjent av Norge.

Tas «på største alvor»

– Det er veldig bra at rapporten til Forsvarets havarikommisjon nå er klar. Rapporten vil bli tatt på største alvor. Havarikommisjonen har tilrådt 12 forbedringspunkter. Regjeringen tar ansvar for at disse blir fulgt opp, skriver Wara.

Han ser fram til å få på plass de nye redningshelikoptrene som skal bytte ut flåten med trofaste Sea King-maskiner.

– Vi får med det nye AW101 et av verdens beste redningshelikoptre, spesielt tilpasset norske forhold. Dette vil bli et av de største løftene vi har gjort innen samfunnssikkerhet og beredskap. Tross forsinkelse i prosjektet, holder vi oss innenfor kostnadsrammen, skriver han.