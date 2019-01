Kjemper for mer liv i Pedersgata

Pedersgata blir enveiskjørt

Torsdag formiddag var to representanter fra Høyre på befaring i et av byggene i Pedersgata.

– Her åpner en pizzarestaurant i begynnelsen av februar, sier Anders Ohm som møter stortingsrepresentant, Aleksander Stokkebø og ordførerkandidat, John Peter Hernes på befaring.

Dette er en start på å skape mer liv i Pedersgata, men det er fortsatt en lang vei å gå. Tidligere denne uken skrev arkitekt Tor Austigard et leserinnlegg til Aftenbladet. Innholdet i dette innlegget vil Stokkebø følge opp.

Jon Ingemundsen

Har varslet departementet

Både Pedersgata utvikling og Høyre mener at forskriftene Arbeidstilsynet følger i dag gjør det vanskelig å skape liv i denne delen av byen. Stokkebø har nå tatt saken videre til arbeids- og sosialdepartementet for å se nærmere på forskriftene.

– Målet er å åpne for mer sunn fornuft, slik at det blir lettere å starte opp restauranter og næringslivslokaler også her, forteller stortingsrepresentanten til Aftenbladet.

– Har du en plan B om departementet ikke vil samarbeide?

– Da må vi finne ut av hvorfor vi får et nei, og jobbe videre med det. Å ta vare på trehusbebyggelsen og skape mer liv i sentrum er en hjertesak som jeg har engasjert meg for lenge.

– Slik jeg kjenner statsråden vil jeg tro at vi finner en løsning på dette, legger Hernes til.

Jon Ingemundsen

Motstand fra arbeidstilsynet

I Pedersgata 8, der befaringen foregår, har de vært heldige med Arbeidstilsynet. Ohm mener det er forskjell fra sak til sak hvor medgjørlige tilsynet er.

– Her har vi vært veldig heldige med saksbehandleren. Det er veldig avhengig av hvilken saksbehandler vi får, hevder han.

I dette lokalet er det blant annet omtrent 10 centimeter lavere tak enn det burde være og kun en garderobe, ikke kjønnsdelt slik den burde være.

Til tider har det vært svært krevende krav fra Arbeidstilsynet.

– Jeg må ofte tenke litt utenfor boksen, og holde tett dialog med både Arbeidstilsynet. Kommunen stiller harde, men realistiske krav, sier han.

– Vi vil ha tips om ulik behandling

Regiondirektør for Arbeidstilsynet på Vestlandet, Borghild Lekve har svart på kritikken fra Ohm. Hun er ikke kjent med at det ulik behandling fra saksbehandler til saksbehandler.

– Enhver saksbehandler opererer etter det regelverket som gjelder. Hver sak er unik, og skjønnsmessige vurderinger skjer med utgangspunkt i rammene i loven, sier Lekve.

Hun legger til at det er en tilsynsleder i regionen som må godkjenne hver enkelt sak, nettopp for å sikre likebehandling. Hvis noen likevel skulle oppleve å bli forskjellsbehandlet, oppfordrer hun dem til å melde arbeidstilsynet om det.

– Vi vil ha et positivt fokus

Det Pedersgata 8 har til felles med bygningsprosjektene rett over gata er at de er godkjent av arbeidstilsynet. Åpningen er innen rekkevidde.

Viser skjønn: seperat spiserom, men her skermes med gardin, bare en liten garderobe ingen kjønns, takhøyden litt lavere. skal være 2,70 2,60.

– Ofte er det lett å fokusere på det som er negativt. Vi vil heller ha et positivt fokus, og gjøre mer av det , sier Ohm.

Stokkebø og Hernes er enige i at dette er måten å tenke på.

– Det er mulig å få ting til, og det blir dette lokalet et eksempel på, sier Hernes.