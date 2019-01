Ettåringen lå i sportsvogn inne da ulykken skjedde

Torsdag like etter klokken 12 kom den dramatiske meldingen til politiet: Et barn på ett år hadde falt ut av en barnevogn og blitt hengende fast med en stropp rundt halsen.

Gutten lå i vognen sin inne på et soverom i Akasia Paradis barnehage da ulykken skjedde.

Onsdag opplyser politiet til BT at ettåringen lå i en såkalt sportsvogn uten bag eller vognpose da ulykken skjedde. En slik vogn brukes vanligvis fra barnet kan sitte selv.

Avhører flere

Eli Valheim i Vest politidistrikt sier at flere avhør gjenstår i forbindelse med ulykken.

– Vi skal blant annet avhøre minst én person i dag.

Ingen personer har en formell status i saken, ifølge politiet.

Hun sier at guttens helsetilstand fremdeles er kritisk. Den har med andre ord ikke endre seg siden ulykken torsdag i forrige uke.

Det var ansatte i barnehagen oppdaget barnet og satte i gang behandling før helsepersonell kom og tok over arbeidet. Gutten var i live, men ikke bevisst da han ble fraktet fra stedet, opplyste politiet.

Alice Bratshaug

Har fått bistandsadvokat

Direktør Ove-Christian Fredriksen i Akasia sier de ansatte er sterkt preget etter hendelsen. Han sier onsdag til BT at det fremdeles ikke er noe som tyder på at det har vært brudd i barnehagens rutiner.

Barnehagen satte inn ekstra ressurser, men er onsdag tilbake i normal bemanning, opplyser Fredriksen.

– Vi har ekstra ressurser i bakhånd hvis det blir behov. Vi ser hvordan ting blir videre og avventer politiets undersøkelser.

Han sier barnehagen er i dialog med ettåringens foreldre.

Torbjørn Sognefest er oppnevnt som bistandsadvokat for guttens familie. Han sier til BT at han har vært i kontakt med familien, men at han ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Sovevakt

På grunn av ulykken har Akasia bestemt seg for å ha «sovevakter», der en av de ansatte skal ha fast tilsyn med barna som sover, inne eller ute.

Flere andre barnehager har også fortalt at de nå går gjennom sine rutiner.

Alle de ansatte i barnehagen på Paradis, inkludert ledelsen, ble avhørt av politiet etter ulykken. Det ble også gjort tekniske undersøkelser på stedet og politiet har beslaglagt den aktuelle barnevognen for å undersøke tilstanden og se om den er brukt riktig.

