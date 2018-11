– Da Høiland scoret, kunne vi endelig slappe av, sier Frank Olsnes (27) utenfor Beverly i Stavanger. Etter kampen var det nesten mer lettelse enn glede som preget mange av supporterne.

Slik var også stemningen på togstasjonen i Jåttåvågen etter at det hele var over. Om skuldrene gikk ned da Johnny Furdal ga Viking ledelsen og jubelen sto i taket på et fullsatt stadion, gikk de samme skuldrene opp igjen da armene til Iven Austbø ikke gjorde det som armene til en keeper skal, nemlig å fange ballen. I stedet slapp han ballen mellom beina, slik at Kongsvinger enkelt kunne spasere den i mål.

– Da tenkte jeg: Stakkars mann, sier Asbjørn Warland (60) fra Tau.

– Kjempegreier

Det hjalp heller ikke på nervene at både innbytter Even Østensen og Tommy Høiland brant to store sjanser. Men fem minutter etter at Kongsvinger-keeperen reddet en heading fra Høiland til corner, var det toppscoreren som tok ansvar med en avslutning i eliteserieklasse. Da var det spilt 79 minutter.

– Et mareritt helt til Høiland scoret, sier Stein Jarle Langvik (59) om nervedramaet etter at både Mjøndalen og Aalesund tok ledelsen og sendte Viking ned på tredjeplass. Men scoringen til Høiland sendte Viking tilbake på topp, og 3–1 fra Zymer Bytyqi fjernet all mulig tvil.

Langvik står i folkehavet på perrongen sammen med faren Jan Langvik (86) og flere yngre medlemmer av familien.

– Vi bør ha et lag i eliteserien i en såpass stor by, sier faren. Derfor var scoringen til Høiland forløsende. Etter kampen tok Viking-trener Bjarne Berntsen til tårene av glede.

– Kjempegreier, sier Jan om å være til stede på et fullsatt Viking stadion.

– Fantastisk. Jeg var jo redd for å bli i Obos, sier 12 år gamle Sander Voster. Det var mange som hadde tatt turen fra Strandalandet, og de forventet god stemning på båten tilbake til Tau.

Ola Fintland

Folk i Jåttåvågen var også glade, og det var mange som spanderte på seg et stort smil om munnen, men det eneste som minnet om jubel var noen spredte, spede og gjentatte forsøk på sangen «Vi har vunnet Obos».

Kanskje var det fordi mange av de ivrigste sangerne hadde stormet banen og fortsatt var igjen på stadion. Men det var påfallende mange som trakk et lettelsens sukk og var glad for at det hele var over.

Utenfor stadion på perrongen og om bord på toget mot Stavanger sto folk tett i tett og snakket rolig og saklig om keepertabben til Iven Austbø som kunne kostet Viking opprykket, og målet til Tommy Høiland som fjernet all tvil.

Mest lettelse

Det var nesten som om folk hadde holdt pusten i 90 minutter og hadde nok med å puste og snakke om det som hadde skjedd etter den dramatiske opprykkskampen.

– Er det mest lettelse eller glede etter en slik kamp?

– Lettelse, sier Frank Olsnes (27).

– Det er godt at vi er ferdig med det, sier Fredrik Høie (21).

– Det er glede også, sier Sigbjørn Øines (21).

De tre sitter med hver sin øl utenfor Beverly i Vågen i Stavanger. Ingen av de tre var spesielt lystne på en ny kamp mot Kongsvinger om 14 dager slik resultatet kunne ha blitt hvis Viking ikke hadde vunnet denne helgen. Utfallet av en kvalifisering er alltid usikkert, og Viking har variert i prestasjonene gjennom hele sesongen.

– Det har vært mange nedturer, og vi har ni tap. Men likevel rykker vi opp. Denne sesongen har Viking vunnet når det virkelig gjelder, slik som hjemme mot Sandnes Ulf 16. mai, borte mot Aalesund, hjemme mot Ullensaker/Kisa, borte mot Mjøndalen og i dag. Det er en egenskap Viking ofte har manglet før, sier Olsnes.

Ola Fintland

Stolte over Bjarne Berntsen

Alle tre var optimistiske etter seieren mot Mjøndalen, men tabben til Iven Austbø fikk tvilen til å komme tilbake.

– Vi sa noen stygge ord da. Det hadde vært typisk. Han kunne fort blitt en syndebukk, sier kameratene. Men det er lettere å tilgi når det endte bra til slutt.

– Shit happens, sier Olsnes.

– Viking kom tilbake, sier kameratene.

Ingen av dem jublet da Bjarne Berntsen ble ansatt som trener før sesongen, men nå er de glad for at det var nettopp han som førte Viking tilbake til eliteserien.,

– Godt jobbet, vi er stolte over å ha deg i Viking. Den gleden han viste på sidelinjen da vi scoret på overtid mot Ull/Kisa varmet hjertet mitt, og det samme var tilfellet mot Mjøndalen. Alle vet at Bjarne Berntsen har hjerte for Viking, sier Olsnes.