København-fly kunne ikke lande på Sola, tett tåke førte til at det gikk videre til Bergen- så gikk det tilbake til Sola og gjorde et nytt landingsforsøk

– Dette er det første flyet som ikke kunne lande på Sola nå i ettermiddag, sier operativ sjef Morten Wathne i Avinor, ved Stavanger lufthavn, Sola til Aftenbladet. Han opplyser at at KLM-fly også fikk noen utfordringer på grunn av tåken, men klarte etter noen ekstra runder å lande.

Innstilt og forsinket

Ifølge Avinor er Norwegian-avgangen DY538 fra Gardermoen klokken 17.05 innstilt.

Flere fly har fått ny avgangstid:

SK1872 fra Bergen, klokken 17.50.

SK7410 fra Kanariøyene som skulle landet klokken 20,40, har nå ny tid for landing klokken 21.24.

Må ha sikt på 300 meter

– Flyene som skal lande på Sola må ha minimum 300 meter rullebanesikt på grunn av sikkerhetsbesetmmelsene, sier han.

Det er variasjon i forholdene, for det ligger tåkebanker over flyplassen, samtidig som tåken letter noen steder, slik at det på enkelte tidspunkt kan være mulig å lande fordi sikten er god nok.

SAS-flyet landet på Flesland ved 15.40-tiden, 10 minutter etter at det opprinnelig skulle landet på Sola.

– Hva skjer med passasjerene?

Sendes likevel ikke med buss

– Passasjerene som skulle til Sola, blir tatt hånd om av flyselskapet, og sendt til Stavanger med buss fra Bergen, sier Wathne før flyselskapet bestemte seg for å prøve en annen løsning.

Også SAS’s pressetjeneste i Stockholm opplyser at tett tåke skaper utfordringer for flytrafikken over Stavanger-området, og bekrefter at det nå er fly som ikke kan lande på grunn av tett tåke.

København- Bergen- Sola

For det ble likevel ikke en lang busstur for Københavnfly-passasjerene, siden flyselskapet bestemte seg for å fly tilbake fra Flesland til Sola i et nytt forsøk på å lande. Flyet sirklet lenge over Stavanger lufthavn, Sola før det endelig klarte å finne en åpning. Flyet som hadde avgang klokken 14.05 fra København, landet til slutt på Sola klokken 18.43, nesten tre og en halv time forsinket.

