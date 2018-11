Norsk lege står bak sykepleierutdanning i Etiopia

- Vi forventer at første kull på totalt 25 vil følge studiet, sier Kjell Magne Kiplesund, legen som sammen med sitt team på sykehuset Nordic Medical Centre (NMC) i Addis Abeba har jobbet frem dette utdanningstilbudet i Etiopia.

Studenter fra 19–30 år

Kiplesund er direktør på sykehuset som er lokalisert like ved NMC Institute of Higher Educations lokaler. Studentene er i alderen 19 til 30 år og de fleste er bosatt i Addis Abeba.

Utdanningsløpet startet 30. oktober. Målet er at det skal munne ut i en bachelorgrad i sykepleie for etiopiske studenter. Fra første dag er 14 etiopiske studenter på plass i gang med sin fireårige bachelorgrad i sykepleie, bygget opp mye i tråd etter internasjonal standard. I løpet av høsten vil flere studenter rekrutteres inn, slik at omkring 10 nye studenter er på plass fra nyåret.

Åpnet for et par år sider

Sykehuset hadde offisiell åpning for et par år siden.

Sykehuset bidrar økonomisk til sykepleierutdanningen, men studentene må også selv betale for utdanningen i tillegg til at den er sterkt subsidiert av NMC.

Kjell Magne Kiplesund er spesialist i generell kirurgi og karkirurgi. Han har jobbet ved Stavanger universitetssykehus (SUS) i flere år fram til 2008.

