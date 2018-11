Kine har 500 kilo jule-kjøtt klar!

– Jeg tror aldri jeg har sett så mye varer, sier kokk Kine Helland.

På tralla står det 500 kilo kjøtt. Her er også grønnsaker, drikkevarer, pepperkaker og mer til. I helgen skal Clarion Hotel Air blant annet ha 800 ansatte i ConocoPhillips på julebord.

– I løpet av november og desember skal vi 4000 middagsgjester. Det er mer enn seks ganger flere enn i julebordsesongen i fjor, sier Anne Haugstad. Hun er ansvarlig for planleggingen av hotellets selskaper, kurs og konferanser.

Clarion Hotel Air åpnet i november 2015. På den tiden pekte de fleste piler nedover, og hotellet fikk en bratt start.

– Men nå er det kjekt! Hele 2018 har gått bra. Vi merker en økning i konferansemarkedet, som vi jo lever av, og ser at det vil fortsette inn i 2019, sier Haugstad.

Oljeselskap til helgen

Lørdag er det ansatte ConocoPhillips, med partnere, som inviteres til julebord på Clarion Air. Oljeselskapet droppet julebord noen år mens krisa var som verst, men i år som i fjor inviterer de sine ansatte til julefest.

– Julebord er en god norsk tradisjon og en fin måte for selskapet å gjøre stas på våre gode medarbeidere - og en takk for god innsats i året som har gått, sier kommunikasjonsdirektør Stig S. Kvendseth i ConocoPhillips.

Han forteller at selskapet også sender støtte til mat og drikke til dem som er offshore og som vil arrangere julebord. Øvre grense er 800 kroner per person.

– Jeg har inntrykk av at de ansatte setter pris på julebordet. Men jeg tror de fleste hadde forståelse for at vi ikke kunne ha julebord under oljekrisen , sier hovedtillitsvalgt på land, Ståle Skretting.

Steller til fest også ved Quality-hotellene

Også andre hoteller i regionen merker at det er bedre tider nå.

Lars Øyvind Roalkvam er regionsansvarlig for tre Quality-hotell: Residence i Sandnes, Airport i Sola og Pond på Forus. Han forteller om økt pågang til årets julebordsesong - og en merkbar oppgang fra fjoråret. Flere oljeselskaper vender nå tilbake, og det merkes at næringslivet bruker mer penger på sine ansatte.

– Samtidig er pengebruken fornuftig og bestillingene nøkterne. Drikkevarer betales ofte av egen lomme. Noen år tilbake var forbruket større. En god indikator for at næringslivet går bedre, er at julebord-showet på Quality Airport, rettet mot små og mellomstore bedrifter, har vært utsolgt i lang tid, sier Roalkvam.

Han merker seg også at underholdningen er nedskalert sammenlignet med i de gode tider for noen år siden.

– Det er ikke lenger så mange kjendiser fra Oslo som flys inn, sier han.

Lavere budsjett på underholdning

Eventbyrået Høydepunkt AS har de siste årene merket en gradvis større interesse for julebord-underholdning.

–De store leveransene kommer mer og mer nå, sier daglig leder Svein Egil Meling.

I 2014 opplevde Høydepunkt at de store selskapene kansellerte alt av underholdning til julebord. De måtte endre sitt konsept, og startet blant annet med spillet Questrooms for å få nye inntektskilder. Nå begynner julebordene igjen å bli viktige.

– Oljeselskapene kommer tilbake, men oljeservice holder fortsatt igjen på pengene. Markedet er ikke der det var. Før oljekrisen måtte man bestille lokalet et år i forveien om man skulle klare å finne sted til 200 personer. De bare lo av deg om du kom rett før. Nå er det fremdeles ledige lokaler, sier han.

De merker at en del kunder har lavere budsjett enn før oljekrisen. Spesielt et det mer måtehold i alkohol, åpen bar er mindre vanlig.

Mange kjøper show med lokale artister og med DJ mot slutten av kvelden. Ellers er popkviss veldig populært.

Ikke bare julebord

– Jeg vil tro at alle i vår bransje har kjent på oljekrisen, sier daglig leder Ingrid Kristensen i Scanone.

Eventbyrået opplever at bransjen tar seg opp igjen og har hatt en veldig travel høst med andre typer arrangementer, men har ikke større pågang på julebord i år. Kundene er mer opptatt kostnader når de bestiller underholdning til julebordet.

– Det blir brukt mer lokale artister. Det viktigste er gjerne at de vil samles og gjøre noe kjekt for ansatte som har hatt noen tøffe år,

Kulturkompaniet opplever høyere aktivitet i år. Samtidig har de merket seg at det nå er flere som vil ha mer enn bare julebord. Kundene kombinerer gjerne julebordet med en samling med teambuilding eller motivasjonskurs for de ansatte.

– Det er en større bevissthet i hvordan man bruker penger. Man spør seg i større grad hvorfor man skal samles, sier daglig leder Ole Petter Søllesvik.