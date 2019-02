Nye ferjekort kan svi for rogalandsklubbene

Hun er spesielt opptatt av de lokale idrettslagene Staal Jørpeland og Midtbygdens IL (MIL) på Tau, men problemstillingen gjelder i praksis alle frivillige organisasjoner som reiser med ferje til og fra kamper og andre arrangement.

De årlige ferjeutgiftene til Staal er cirka 400.000 kroner, mens MIL bruker cirka 200.000 kroner. Uten rabattordningen som kalles storbrukerkort ville de totale utgiftene for de to idrettslagene vært cirka 400.000 kroner høyere.

Privat

Dyrt uten rabattkort

På Norleds ferjesamband i Rogaland ble det innført nye Autopass ferjekort ved årskiftet. Utfordringen er at de nye ferjekortene må knyttes opp mot ett konkret kjøretøy. Hvis foreldrene som kjører på kamp ikke har autopassbrikke og Autopass ferjekort, må idrettslagene betale full pris når de refunderer reiseutgiftene.

Eksempel: Når et fotballag fra Stavanger reiser med fire biler og 16 spillere som betaler voksenbillett på Tau-ferja, utgjør de samlede billettutgiftene cirka 3480 kroner, uten rabatt.

Elisabet Lerstøl Oftedal spør «skal våre frivillige lag være taperen ved innføring av Autopass?» i kommende møte i Strand kommunestyre.

– Vi vet at det er foreldre som i stor grad stiller opp med privat bil på kjøring til bortekamper, turneringer, stevner. Våre frivillige lag kan ikke pålegge foreldre å kjøpe privat Autopass ferjekort til 3500 kroner. Det kan for noen være en for stor belastning økonomisk – og kan føre til at noen foreldre ikke kan stille opp på kjøring til kamper. For våre frivillige lag og organisasjoner vil det da innebære at de vil måtte dekke flere fullprisreiser, skriver hun i det grunngitte spørsmålet til ordføreren, som bes følge opp.

– Ikke enkelt for de frivillige

Staal og MIL bruker regnskapsfirma til kontroll og utbetaling av reiseregninger.

– Perioden fra storbrukerkortet forsvinner 31. mars til Ryfast åpner, blir vår største utfordring. Der kan vi ende opp med rene fullprisbilletter i tillegg til merkostnader til administrasjon, forklarer Staal-leder Mads Tjøtta.

Tor Inge Jøssang

– Med autopass ferjekort blir det mer styr og absolutt ikke enkelt. Vi får økte kostnader og det blir mye mer tungvint enn storbrukerkort, som alle lag kunne bruke, sier MIL-leder Jostein Woie.

Når Ryfast åpnes i desember, går trolig reiseutgiftene ned ettersom passasjerer er gratis. Men klubbene får en annen utfordring. For eksempel skal 50 Staal-lag kjøre til kamp i opptil fire biler. I perioder blir det cirka 100 reiseregninger i uka, som skal gjennomgås i to ledd, og til slutt utbetales. Klubben har bestemt seg for å refundere reiseutgifter en gang i halvåret for å begrense administrasjon.

Dag Hole er prosjektleder for autopass i Statens vegvesen. Siktemålet er at autopass for ferje er å gjøre hverdagen enklere for trafikantene. Han er kjent med klubbenes problemstillinger.

– Vi har fått noen innspill og ser på løsninger, men for øyeblikket finnes det ingen. Men vi ønsker at det skal være enkelt og jobber med forenkling av internadministrasjon for idrettslag og bedrifter, opplyser Hole.