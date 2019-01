Det kommer fram i en pressemelding torsdag.

Fra Nord-Jæren frontes saken av Jan Ove Sikveland. Sigurd Sjursen og Alexandra Eva Lind går ut av styret i «Bomfritt Norge - nok er nok», siden de nå skal ha politiske verv i henholdsvis Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

Sikveland er for øvrig mannen som fikk 25.000 kroner i bot for å ha inntatt talerstolen i bystyret i Stavanger uten lov i fjor høst. Han godtok til slutt boten.

Helt siden oppstart har det vært jobbet i kulissene for å finne aktuelle samarbeidspartnere/avdelinger rundt om i Norge, sier Sikveland, nestleder og pressetalsmann for Bomfritt Norge.

Stein Halvor Jupskås

– I dag finnes det mange lokale motstandergrupper, og Bomfritt Norge jobber målrettet for å samle gruppene som finnes i Norge for å samle flest mulig for å stå som en felles front. Vi er derfor svært glad for at ja til miljø, nei til økte bompenger i Oslo inngår samarbeid med Bomfritt Norge, sier Sikveland.

Ja til miljø. Nei til økte bompenger» er den største protestgruppen på Østlandet. Facebook-gruppen ble startet av Cecilie Lyngby i mai 2017 og består i dag av mer enn 42.000 medlemmer.

– Jeg er meget glad for et samarbeid og at vi vokser oss større. Dette er veldig positivt for saken og alle vi jobber for, sier Lyngby.

Om ikke lenge vil Bomfritt Norge åpne for medlemskap, noe som vil gi organisasjonen god styrke og tilgang til mange dyktige ressurser som skal jobbe målrettet mot bompenger.

– Vi vil delta i høringer og gi konstruktive innspill samt formidle historier og utfordringer fra hele landet, sier Sikveland.