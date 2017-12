Fikk ikke kontakt med 113 da toåringen fikk problemer med å puste

Det sier Cecilie Lode. Hun bor på Nord-Talje i Finnøy kommune. Vi snakker med henne på en ustabil telefonlinje mens stormen «Aina» herjer utomhus.

Det var torsdag i 18.00 tiden at hennes to år gamle sønn William Sandrasegaram satte en eplebit i halsen.

Fikk problemer med å puste

– Vi prøvde å snu ham og presse på magen for å få ut eplebiten uten at vi lykkes med å få opp alt. Etterhvert begynte han å få problemer med pustingen og hostet mye, forteller Enistan Sandrasegaram, guttens far og Cecilie Lodes mann.

Foreldrene prøvde å ringe legevakten for å få få råd, men kom ikke gjennom.

– Etter å ha prøvd flere ganger, bestemte vi oss for å ringe 113, men ble overrasket av at heller ikke dette nummeret fungerte, sier Sandrasegaram.

– Det var en veldig stressende situasjon. Vi prøvde å slå av og på mobiltelefonene for å se om det var noe galt med dem. Jeg er glad jeg var hjemme og kunne hjelpe konen min, sier Sandrasegaram. Han forteller at de også har en liten baby på to måneder.

Ustabilt dekning

De har flere ganger opplevd at det er dårlig forbindelse på øya, men det var skremmende å oppleve at vi ikke kom gjennom til nødnummeret, sier de to.

Også søsteren Irene Norheim som bor et annet sted på øya var med på dramatikken i dag. Heller ikke hun hadde telefonforbindelse denne ettermiddagen.

De har flere ganger opplevd dårlige telefonforbindelsen, ofte når været er dårlig. Lode forteller at dekningen har vært borte opp mot en uke.

Norheim husker godt at telefonforbindelsen var borte og ustabil en lang periode i slutten av september i fjor.

– Jeg hadde min døende mor hjemme, og var redd for å ikke nå frem til lege om det skulle bli nødvendig, sier hun. Norheim syns det er en skremmende opplevelse at heller ikke nødnummeret virket da tantebarnet fikk pusteproblemer torsdag ettermiddag.

– Vi har prøvd å ta dette opp med operatørene. De sier de skal sjekke, men det blir ikke bedre, sier hun.

Sandrasegaram forteller at det ofte er ustabil telefonforbindelse når han ringer hjem fra jobb. De har også hørt fra andre øyboere har de samme problemene.

Facebook

Internettet til familien fungerte. Derfor prøvde de å se om legevakten eller nødnummeret hadde en chat, men fant ingenting.

De har ulike mobiloperatører. Norheim har Chess-abonnement, mens Lode og Sandrasegaram har har Telia-abonnement, og er usikre på årsaken til den dårlige dekningen.

Foreldrene til William klarte å få tak i Lodes søster som bor i Stavanger via facebook. Søsteren ringte legevakten, som igjen prøvde å kontakte familien.

– En sykepleier prøvde å ringe oss flere ganger. Det lå ubesvarte anrop på mobilen, men da de kom gjennom falt de ut, sier Lode. Familien slapp med skrekken i dag. William begynte etterhvert å puste normalt, men Cecilie Lode syns opplevelsen i dag var svært skremmende.

Vil se på saken

Beredskapskoordinator Eirik Christophersen i Finnøy kommune kjenner ikke til at det er problemer med mobildekning på Nord-Talje.

– Mobildekning har vært tema i kommunen tidligere, men jeg trodde dette var blitt utbedret med flere basestasjoner, sier han.

Christophersen skjønner at dette var en skremmende situasjon for familien, og er glad det gikk godt.

– Det er klart det skal være mulig å nå legevakt og komme gjennom på nødnummeret, sier han. Han lover å se på saken fredag.

– Jeg vil sjekke dekningsgraden. Så får vi ta dette opp med operatørene, og se om vi må sette inn kompenserende tiltak for å hindre at dette skjer igjen.

Vi har legebåten på Judaberg som ligger klar, men det er viktig å komme gjennom og få gitt beskjed når det er kritisk, sier beredskapskoordinatoren.

Nødnettet var oppe

For å være sikre på at dette ikke handler om at nødnettet var nede, tok Aftenbladet kontakt med Direktoratet for sikkerhet og beredskap. De sier at det ikke har vært problemer med nødnettet i dette området torsdag.