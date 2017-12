– Det er billigere å erstatte døde dyr enn å sette opp et gjerde

Aftenbladet blir tatt med langs jernbanelinja på Helleland. Her er gjerdet så lavt at selv små unger lett kan stige over. Jarle Berge er sauebonde på Helleland. Jernbanelinja går over eiendommen hans.

– Vi har aldri bedt om å få jernbanen. Jeg kan ikke forstå noe annet enn at det er BaneNOR som må gjerde. Det såkalte gjerdet som står der i dag, ble reist på 1950-tallet. Mange steder er det mer eller mindre borte, sier han.

Badeplass

Gården til Berge ligger idyllisk til selv om han grenser til både E 39 og jernbanen. En undergang fører ned til elva. Her har han badeplass.

- Folk går langs jernbanen med småunger for å komme fram til badeplassen. Det skal ingenting til før en unge hopper over og katastrofen er et faktum, sier han.

Saken har engasjert Norges Bondelag lenge. De har derfor prøvd den i retten. På vegne av bønder på Dovre kjørte de en rettsak mot BaneNOR. Bøndene tapte 3 mot 2 i Høyesterett.

- Grunnen til at vi tapte, var noen gamle avtale som fantes akkurat der. Vi kan derfor ikke uten videre bruke den saken andre steder i landet, sier Astrid Solberg.

Poddebua

Aftenbladet møter bøndene på Helleland i poddebua til Jarle Berge. Her har han varme, tv og kjøleskap, med andre ord alt en mann trenger. Nå er han frustrert.

- Det var nettopp et innslag på Dagsrevyen om reinsdyr som ble kjørt i hjel av toget nordpå. Hendelsen fikk stor oppmerksomhet siden det handlet om et stort antall dyr, men summerer du opp alle dyrene vi mister her langs denne strekningen, så blir antallet over tid like stort.

Privat

Ken Rune Birkeland forteller at han lar være å bruke gode beiteområder fordi han vet at det vil føre til ihjelkjørte dyr. Han er heller ikke spesielt lysten på å lete etter dyr langs linja. Det hender dyrene trekker inn i tunellene der er det lunt og godt, men han mener det blir feil å be grunneierne utsette seg for fare når årsaken er dårlig gjerde.

Terje Taule etterlyser Mattilsynet. De er raske på banen i andre sammenhenger, men kan de sitte og se på at gjerdene langs jernbanen er så elendige at de stadig fører til nye dyretragedier, spør han.

Kristian Ollestad sier at de har nok å bekymre seg over i landbruksnæringen uten at de trenger å få dette på toppen.

- Det hele virker noe kynisk. Vi får god erstatningen for dyrene vi mister, til tider er den bedre enn når vi leverer til slakt, men i dette ligger det et problem. Det kan virke som om BaneNOR spekulerer i at det er billigere å erstatte ihjelkjørte dyr enn det er å sette opp gjerde.

Arnt Olav Klippenberg

Verdi

Bøndene har mange eksempler. Samtalen går høylytt i poddebua. Vi får høre om han som fikk en oppringing fra BaneNOR. Ei kvige var observert foran toget. Den ble jaget ned til Helleland. Det gikk ei uke før han fant den igjen. - De er raske på pletten med å sette opp gjerde hvis det er fare for storfe. Der er erstatningen høy, men det virker som om de ikke bryr seg når det er «mindre verdifulle dyr» som for eksempel sau, sier Taule. Vi får høre om sauen som lå med avrevet bein og et lam som lå ved siden av henne.

- Når BaneNOR jobber med jernbanelinja, har de egne folk som passer på i begge retninger. De er fagfolk og de har høy sikkerhet. Det samme BaneNOR forventer at vi bønder skal gå langs linja og hente dyr.

Arnt Olav Klippenberg

Svaret

BaneNOR tar gjerne en dialog med bøndene.

- Men vi har ikke generell gjerdeplikt, det er noe vi avveier fra sted til sted. Langs den aktuelle strekningen er det stort sett gjerde i dag. Vi føler derfor at vi har rimelig god kontroll. Det er grunneier som har gjerdeplikt, men hvis gjerdet ramponeres eller ligger nede, så sørge vi for at det kommer opp igjen. Vi føler ikke at dette er et spesielt stort problem, selv om enkelte dyr noen ganger kommer gjennom, sier Torgjald Sørli i BaneNOR.

Kjell Andreas Heskestad i Rogaland Bondelag svarer slik:

– Hvis ikke BaneNOR vil gjøre noe for å spare dyrene, får vi gå rundt dem og direkte til politikerne.