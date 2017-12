Tyvene har tatt seg inn i bygget via hovedporten og har stjålet to bruktbiler som var for salg i bilforretningen.

Den ene er en svart Mercedes Benz E 220 CDI, 2011-modell, med registreringsnummer LJ48922.

Den andre bilen som er stjålet er en sølvfarget Mercedes Benz GL 420, 2007-modell, med registreringsnummer KH55328. Det er også stjålet to prøveskilt med nummer DW60 og ABN95.

Politiet har vært på stedet for å sikre spor, og tips om bilene ønskes på 02800.