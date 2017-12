Budsjettdebatten: – Hjelp, hvor er skatten?

Gaven ble delt ut som en reaksjon på at Frp ikke vil innføre eiendomsskatt på verk, bruk og næringseiendommer, selv om det betyr at kommunen kan gå glipp av 150 millioner skattekroner når Sandnes og Forsand slår seg sammen om to år.

– Det fjerner posisjonen med et pennestrøk og Frp vinner dette slaget også i denne runden. Men det gis ingen forklaring på hvordan pengene skal dekkes inn. «Hjelp, hvor er skatten» er den siste «gaven» og går til Frp. Den er enkel og lettlest, og her er en spoileralert: den slutter med «dere fant feil skatt, men var på rett sted», sa Thor Mange Seland.

– Det var godt det var ei lettlest bok, kvitterte Tore Andreas Haaland (Frp)

Mandag morgen ble budsjettdebatten sparket i gang i bystyresalen i det gamle rådhuset for kanskje siste gang. For i Havneparken reiser nå det nye rådhuset seg, og det gamle er lagt ut for slag. Nytt rådhus skal stå ferdig i desember 2018 om alt går etter planen.

– Det er i Sandnes det skjer, gjentok representanten Haaland flere ganger i sitt innlegg.

Rådmannen minnet om store utfordringer

Rådmann Bodil Sivertsen pekte i sitt innlegg på de utfordringer Sandnes kommune går i møte, og minnet om at utfordringer for å finansiere velferden står i kø. Blant annet vil Sandnes oppleve en økning i antall eldre i årene som kommer, i motsetningen til vekst i unge i årene som har gått.

Samtidig øker ikke folketallet like mye som før, som følge av konjunkturnedgangen - som også har skylda for lavere skatteinntekter til kommunen.

Gir mer gass

– Skatten er lavere, kun 2 prosent over landsgjennomsnittet, det er en nedgang på 16 prosent, sa rådmannen.

– Lå vi på 2014-nivå, ville dette utgjort brutto 300.000 kroner, og 120.000 kroner uten inntektsutjevning.

Rådmannen mener kommunen alltid må se etter effektive måter å jobbe på, men minner samtidig om at det store omstillingsarbeidet som startet for tre år siden har hatt effekt.

– Vi ligger under landssnittet på bruk til tjenester. Vi driver effektiv, sa hun.

Lavere arbeidsledighet

– Vi har fått et godt budsjett fra rådmannen. Posisjonen har flyttet på svært lite. Rådmannen har lyttet til flertallet og vi lytter til rådmannen. Det er et forsiktig budsjett fordi vi fortsatt venter usikkerhet og tøffe tider, sa ordfører Stanley Wirak.

Han viste til at arbeidsledigheten er nede i 4,8 prosent i Sandnes. Antallet stillingsannonser har økt med 46 prosent.

– Nå skal vi gi litt gass. Vi skal kjøre så fort vi kan. Men samtidig kunne bremse om det er nødvendig, avsluttet Wirak.

– Nærsynt posisjon

KrF-leder Oddny Helen Turøy kalte posisjonen for nærsynt.

– Mens rådmannen tenker langsiktig, synes jeg posisjonen er skremmende nærsynt. Å utsette eiendomsskatten, er å skyve problemene foran seg. Jeg lurer på om posisjonen har fått med seg at det fortsatt ligger inne krav til innsparinger de neste årene? sa Turøy.

– Det bekymrer meg at det snakkes mer om effektivisering i barnehagen, enn om kvalitet. KrF har lagt inn eiendomsskatt fordi vi har ambisjoner for våre barn og unge. Det går ikke uten eiendomsskatt, sa Turøy.

- Tenkt langt fram

Ventres Tove Frantzen oppfordret bystyret til å tenke langt fram i sitt hovedinnlegg, slik også rådmannen ba politikerne om å gjøre da hun la fram sitt forslag til økonomiplan i oktober.

– Vi må løfte blikket og se fram til 2030. Det er ikke så lenge til, og bare ti år etter kommunesammenslåingen med Forsand. Hvis vi skal påvirke hvordan Sandnes er i 2030, må vi begynne i dag. Vi kan ikke skyve det foran oss, sa Frantzen.

Videre foreslår Venstre å reversere noen av kuttene i driften til skole og levekår som ble vedtatt allerede i 2016. Venstre vil også styrke jordmortjenesten, biblioteket, økt tidlig innsats i barnehagen samt foreslår å tilsette et mobbeombud i kommunen.

