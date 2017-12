Hå-lensmannen tømmer kontoret og auksjonerer bort tre tunge motorsykler

Lensmannsbetjentene i Hå ble kjent for å ha de fineste politibilene i landet. Også et mikrofly inngikk i flåten. Derfor er det kanskje ikke så rart at kontoret avslutter i kjent stil: «Opphørssalg» med en Harley Davidson motorsykkel.