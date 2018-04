Tiden står stille for St. Petri kirke

Uret på St. Petri kirke har stått stille i flere dager. Mange har lurt på hvorfor. Teknisk feil? Eller en aprilsnarr som aldri tar slutt?

– Vi visste ikke at urene sto stille før du ringte, sier Kamilla Eikeland Bergstrøm, daglig leder i St. Petri menighet. Heller ikke vaktmester Marius Søvik var klar over at urene var stoppet.

– Når blir de fikset?

– Det kommer helt an på hva problemet er, så det kan jeg ikke svare på ennå, sier vaktmesteren.

St. Petri kirke er en av de eldste kirkene i Stavanger, bygget i 1866. Kirkens tre ur på tårnet er yngre, de er fra 1953.

Nå vil vaktmesteren ta kontakt med urmakere og de som lagde kirkeklokkene for å reparere urene så snart som mulig.