Fortsatt stor skogbrannfare, men ikke grillforbud hjemme

Brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning IKS forteller at de ikke har restriksjoner på grilling. Det er derimot blitt forbud mot hagevanning for private husholdninger i 11 kommuner. Dette gjelder Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Time, Klepp og Hå.

I juni var det totalforbud mot grilling også i egen hage. Brannsjef Haagenrud forteller at dette ble gjort for å hindre at nye branner skulle oppstå mens alle ressurser ble brukt på den krevende Ombo-brannen. Det er derfor ikke sannsynlig at det vil komme et nytt forbud for øyeblikket.

– Det er likevel meget stor skogbrannfare. Vi anbefaler alle å følge regler for bruk av ild i naturen, og at man også følger det generelle bålforbudet som gjelder.

Det generelle bålforbudet gjelder i perioden 15. april til 15. september.

– Med fint vær og lite regn blir det tørt, sier Lars Andreas Selberg ved meteorologisk institutt. Han mener også at det fortsatt er stor lokal skogbrannfare.

– De neste dagene vil det fortsatt være veldig flott vær, sier han.

– Det blir fortsatt varmt frem til torsdag. Deretter vil temperaturen gå nedover mot helgen, men det vil fortsatt være tørt. Det blir lite nedbør, og i indre strøk vil det fortsatt være varmt.

Det er ikke meldt særlig mye vind, men nordvestlig bris på kveldene.