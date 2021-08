Vil kurere rekkeviddeangsten på Sørlandet

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) stoppet i Kristiansand for å love bedre ladeforhold på Sørlandet for elbilister.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) med førstekandidat i Agder Venstre, Ingvild Thorsvik. Foto: Anders Mjaaland

KRISTIANSAND: – Vi ønsker ikke at folk kjøper nye fossilbiler, for de blir fort værende i trafikken i 20 år. Derfor er gode ladeforhold helt vesentlig når folk skal kjøpe seg ny bil, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Han har stoppet innom hurtigladestasjonen ved Jernbanestasjonen i Kristiansand for å love bedre ladeforhold for sørlendinger.

Elbiler utgjør 65 prosent av nybilsalget i Norge. Kristiansand ligger et godt stykke bak med litt over 50 prosent, og det bekymrer både Rotevatn og hans partifeller.

– Som elbilist merker jeg det selv også her i området, sier førstekandidat i Agder Venstre, Ingvild Thorsvik, som er med ministeren på sørlandsvisitten.

– Vi skal på lik linje med resten av landet nå nullutslippsmålet som er satt innen 2025, og da bør folk ha gode muligheter til å gå over til elbil, sier hun.

Mangel på lademuligheter

I en rapport fra NAF i sommer kommer det frem at det er størst mangel på hurtigladere på E18-strekningen mellom Kristiansand og Oslo.

I Agder finnes det totalt 276 hurtig- og lynladere. 35 prosent av disse er Tesla-ladere.

Til sammen finnes det 20.500 elbiler i fylket, ifølge Norsk elbilforening.

– En utfordring for Sørlandet er at det i flere måneder av året er den «o’ store feriedestinasjonen» i Norge, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

– I fjor viste en undersøkelse at for eksempel Brokelandsheia var på andreplass over ladestasjonene hvor det var mest kø. Nå vet jeg at den er utbedret, men det er et problem flere steder, legger hun til.

Årets undersøkelse sendes ut i disse dager.

Bu mener regjeringen har vært for slappe med å ta regien på infrastrukturen rundt ladestasjoner.

Hun er lei av at regjeringen stadig viser til statsforetaket Enova, som finansieres gjennom midler fra Energifondet. De står bak flere utbygginger av ladestasjoner i Nord-Norge den siste tiden.

– Det holder ikke å bare peke på Enova. Vi må kunne samfunnsplanlegge helhetlig, slik at det ikke blir ladekaos av vår egen elbilsuksess.

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu. Foto: Erik M Sundt

– Offer for egen suksess

Det finnes nå over 400.000 elbiler på norske veier, og Rotevatn er enige i at man på mange måter er blitt offer for egen suksess når det kommer til infrastrukturen rundt lading.

– Det er nok en del utbyggere av infrastruktur som ikke har hengt helt med og forutsett hvor raskt økningen ville bli, sier Rotevatn.

– Hvem er det sitt ansvar da?

– I politikken rundt elbil-lading baserer vi oss stort sett på kommersiell utbygging, men vi har også satt inn politikk på det der det har vært nødvendig, sier han og viser til blant annet prosjektene i Nord-Norge.

Norsk elbilforening foreslår et tettere samarbeid med blant annet Statens vegvesen og ønsker en tydelig ladestrategi fremover.

De mener det haster, ettersom «det velter» ut elbiler på norske veier.

– Regjeringen jobber nå med en strategi for lading – i riktig tempo til riktig tid. Så får vi se hvilke regler vi blir nødt til å vri på. Til nå har vi fått gjennom for eksempel at alle nye bygg skal være ladeklare, alle store ombygginger av bygg skal legge til rette for lading og alle som bor i borettslag skal ha mulighet til å lade, forklarer Rotevatn og legger til:

– Elbilforeningen bør være mest bekymret for at den samlede opposisjonen går inn for å stramme inn elbilfordelene. Hvis de vinner valget, blir det dyrere å kjøpe elbil. Hadde jeg vært elbilist ville jeg vært bekymret for det.

Venstres Ingvild Thorsvik tok med seg partikollega og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til ladestasjonen ved Jernbanestasjonen i Kristiansand for å ta opp lade-problematikken i landsdelen. Foto: Anders Mjaaland

Klima- og miljøministeren sier at de sammen med Statens vegvesen jobber med en rasteplass-strategi langs norske veier.

Der vil det være naturlig å se på elbil-lading som en del av prosessen.

Men akkurat for øyeblikket, er det flere steder hvor Rotevatn mener lademulighetene ikke strekker til.

Han sier lading må inn i planprosesser tidlig, ettersom det er fryktelig dyrt å legge nye strømkabler til steder hvor det ikke er tilgjengelig.

– Det er ikke bare å sette opp ladestasjoner overalt, ettersom man er avhengig av god kraftinfrastruktur, avslutter Rotevatn.