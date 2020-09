Fem kommuner åpner for nettbestilling av koronatest

Bor du i Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time eller Hå kan du nå bestille koronatest på internett.

Nå kan innbyggere i fem kommuner bestille koronatest på nett. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Camilla Bjørheim Journalist

– Dette gjør du vi hjemmesiden til din kommune, der finner du all informasjon, sier kommuneoverlege i Sandnes Svein Henning Haarr.

Det er IT-avdelingen i Sandnes kommune har fått løsningen på plass. På denne måten kan du bestille testing uten å måtte ha kontakt med legevakten først.

– Når folk legger inn bestilling, får de et tidspunkt for når de kan teste seg ved luftveislegevakten på Klepp. De tenger ikke gå via legen sin, sier Haarr.

Ved lav pågang kan man oppleve å få time allerede 45 minutter etter bestilling.

Haarr minner om at du skal ha symptomer før du tester deg, og mens du venter på svar på testen, skal du være i karantene.

– Det er ikke vits å teste seg uten symptomer, sier Haarr, og føyer til at de helst ikke vil at folk tester seg med en gang de får litt snue.

– Testen blir sikrere om du venter ett døgn eller to, sier han.

De som ikke har netttilgang, kan fortsett bestille test via telefonen. Hensikten med nettløsningen er å øke kapasiteten. Fram til i dag har det nemlig vært vanskelig å komme gjennom på telefonen.

– Det har vært et enormt trykk og folk ha ventet altfor lenge på å komme gjennom på telefonen. Vi er veldig takknemlige for at IT-avdelingen har fått dette på plass nå, sier Gudrun Riska Thorsen, legevaktsjef i Sandnes.

Hun oppfordrer familier der flere har symptomer om i første omgang å teste ett familiemedlem.

– Dersom én har positiv test, tester vi resten av familien etterpå, sier hun.

Stavanger kommune har foreløpig ikke fått på plass en løsning for bestilling av koronatest på nett, men det jobbes med en løsning som trolig vil være opp å gå om få dager.

Eigersund kommune har allerede på plass nettbestilling av koronatest.