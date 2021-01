Kommuneoverlegen svarer på dine koronaspørsmål

Fredag klokken 14 svarer kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, på lesernes spørsmål.

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik. Foto: Kristian Jacobsen

Pernille Filippa Pettersen Journalist

Med nye innstramminger nasjonalt og lokalt er det lett å miste oversikten over hvilke regler som gjelder nå. Er det greit å gå på besøk? Hvor mange kan du møte i løpet av en uke? Og hvor lenge varer innstrammingene?

Fredag klokken 14 kommer kommuneoverlege Hans Petter Torvik til Aftenbladets studio for å svare på spørsmål fra våre lesere.

For at han skal gjøre det trenger vi å vite hva du lurer på. Send inn dine spørsmål i chatten under. Vi sees!

