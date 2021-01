Flere trafikkuhell på glatte veier

Fire biler var torsdag ettermiddag involvert i et trafikkuhell på Bryne. Også i Egersund og i Sauda har det vært uhell på glatte veier.

Ingen kom til skade da fire personbiler var involvert i et trafikkuhell på Bryne torsdag ettermiddag. Foto: Ayla Sofie Berg Lie

Hilde Moi Østbø Journalist

Klokken 13.30 melder politiet at de dirigerer trafikken på Jærvegen ved Brøytvegen på Bryne. Fire biler var involvert i uhellet, men ingen personer kom til skade.

I Egersund sklei en bil av veien ved Saurdalsbakken ved 13-tiden. Ingen ble skadet. Politi og brannvesen var på stedet for å flytte bilen ut av veien sånn at ikke trafikken blir hindret.

Politiet meldte like før klokken 13 også om et trafikkuhell mellom to biler i Espelandsvegen i Sauda.