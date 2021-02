Bysta­sjonen får Roga­lands første døgn­åpne mat­butikk

18. mars åpner Extra ny matbutikk på Bystasjonen i Sandnes. Butikken blir en av få butikker i landet som har åpent døgnet rundt.

Snart åpner ny Extra-butikk på Bystasjonen. Foto: Jarle Aasland

Julie Teresa Olsen Journalist

I juni 2019 åpnet Coop Norges første døgnåpne, ubetjente butikk, i Bogstadveien. 18. mars åpner ny Extra-butikk på Bystasjonen med samme konsept.

– Dette har fungert bra i Oslo og vi gleder oss til å teste det i Sandnes, sier regiondirektør Liv Skretting i Coop Sørvest.

Det er ikke tilfeldig at det er det er den nye Extra-butikken på Bystasjonen som blir døgnåpen.

– Dette blir en sentrumsnær butikk ved Ruten, som er et viktig kollektivknutepunkt. Vi har tro på at dette er et konsept som vil fungere bra på et slik sted, sier Skretting.

Tilgang via app

Deler av den nye Extra-butikken skal også ha søndagsåpent. Det er denne delen av butikken som også blir døgnåpen.

Utvalget i den døgnåpne-butikken blir den samme som i den søndagsåpne butikken. Kundene betaler via selvskanning, et system som allerede brukes i de fleste matbutikker i dag.

For å få tilgang til butikken utenom bemannet åpningstid må du laste ned appen CoopKey. Her må du registrere deg med BankID, og deretter fungerer Coopkey-appen som din personlige butikknøkkel. Alle som skal inn mellom 23 og 07 må igjennom et slusesystem hvor det kun slippes inn én og én person.

– Blir det ikke lett for kundene å stjele varer når de alene i butikken?

– Jeg tror ikke folk blir mer uærlige selv om de er alene i en butikk. Vi har kamera som fanger opp eventuelt tyveri, sier nyansatt butikksjef Tord Carlsen hos Extra.

Regiondirektør Liv Skretting i Coop Sørvest. Foto: Coop

18-årsgrense

Du må være 18 år får å få tilgang til den døgnåpne butikken, som blant annet skal selge tobakksvarer.

Årsaken er at teknologiloven gjelder når tilgangen skjer via en app fra klokken 21 og 09. Dermed trår aldersgrensen i kraft.

Extra-butikken vil fremstå som en ordinær dagligvarebutikk, med ansatte på jobb fra klokken 7 til klokken 23 alle hverdager og fra klokken 09 til klokken 21 på søndager.