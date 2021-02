Skriftlige eksamener avlyses i år

Egentlig ville Guri Melby gjennomføre eksamen for 10. klasse og videregående skole i mai i år. Men rådene hun fikk førte til at hun snudde. Nå er det bare privatister, og de som trenger eksamen for å få vitnemål, som får eksamen.

Kunnskapsminister Guri Melby la fram regjeringens beslutning. Foto: Lise Åserud

Eksamen blir avlyst for videregående skole og 10. klasse.

Privatister og elever som trenger eksamen for å få vitnemål, vil få eksamen.

Kunnskapsminister Guri Melby sier at det har vært en vanskelig beslutning. Hensynet til rettferdighet var viktigst.

Muntlig eksamen gjennomføres. Her er det lettere å gjøre lokale tilpasninger.

Smittesituasjonen, den pågående koronapandemien, og ulikhetene i undervisningstilbudet mellom skolene landet over, er årsaken til at eksamen blir avlyst for alle, ordinære elever i 10. klasse og i videregående skole denne våren.

Regjeringen har bestemt dette og kunnskapsminister Guri Melby opplyste om beslutningen på en pressekonferanse klokka 11 mandag.

Snudde helt rundt

– Utgangspunktet vårt var at vi ønsket å gjennomføre eksamen, sa kunnskapsminister Guri Melby under pressekonferansen mandag formiddag.

– Vi ba om innspill på hvordan vi kunne få dette til i praksis. Ett av de viktigste argumentene var at det ikke kunne gjennomføres rettferdig over hele landet. Derfor blir eksamen avlyst.

– Eksamen vurderer alle elever likt, samtidig som undervisningen har vært variert i ulike deler av landet på grunn av smitteverntiltak. Da vil eksamen under en pandemi, bli urettferdig, sier Melby.

Påvirker karaktersnittet

Karaktersnittet for avgangskullet våren 2020 var høyere enn tidligere. Skeptikerne er redd for at det nå blir urettferdig for eldre søkere som kommer dårligere ut, sammenlignet med dem som «slipper» eksamen.

– Vi vet at eksamen ofte, og for mange, drar det samlede karaktersnittet ned. Samtidig har samlet karaktersnitt gått opp hvert år, over tid.

Urettferdig – uansett

Derfor mener Guri Melby at vi ikke kan si at det bare er avlyst eksamen som er årsaken til at karaktersnittet har gått opp.

– Uansett hvilken løsning vi hadde valg, ville noen opplevd det som urettferdig, sier Melby.

Avveiningen mellom dette har vært det vanskeligste.

Beslutningen påvirker 60.000 elever i 10. klasse og 184.000 elever på videregående skole.

Både ungdomstinget i Rogaland, utdanningsdirektøren i Rogaland, Joar Loland og Utdanningsdirektoratet har gitt råd om å avlyse.

Utdanningsforbundet, som organiserer rundt 180.000 lærere, hadde også anbefalt å avlyse.

Kunnskapsminister Guri Melby holder pressekonferanse om vårens eksamen. Foto: Jil Yngland

DIREKTE TEKST FRA PRESSEKONFERANSEN:

