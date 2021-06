6 eller 7 vaksinedoser i Stavanger? Nå skal det tas opp på ny

Helsesykepleier Jostein Haugen i Sandnes trekker opp sju vaksinedoser av hvert glass med koronavaksine. I Stavanger blir seks doser trukket opp av de samme glassene. Jarle Aasland

Er det aktuelt for Stavanger å endre vaksinestrategi for å få sju doser ut av hvert vaksineglass, i stedet for seks doser som i dag? Tirsdag morgen blir dette tema i kommunalutvalget.

– Det er helt naturlig å ta en runde på dette i utvalget tirsdag, sier Ap-politiker Dag Mossige.

– Det kan virke som sløsing med en veldig begrenset ressurs, hvis andre får mer ut av glassene, sier Høyres John Peter Hernes.

Begge understreker at de ikke har noe grunnlag for å mistro de medisinskfaglige vurderingene, men at det er greit å ta opp spørsmålet.