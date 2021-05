Rednings­aksjon i Lindesnes avsluttet

Redningsaksjonen etter to personer, som startet torsdag utenfor Lindesnes, ble avsluttet fredag kveld.

Denne båten ble funnet i sjøen onsdag kveld og er satt i sammenheng med de to mennene som er savnet. Foto: Politiet

LINDESNES: Det opplyser politiet i en pressemelding fredag klokka 21.31.

– Det er gjort grundig søk over et større område torsdag og fredag. Dersom de er i sjøen, eller i sjønære områder er den medisinsk-faglige vurderingen at det dessverre ikke er mulig å overleve. Videre søk vil nå være etter antatt omkomme, og vi etterforsker bredt for å finne ut hva som kan ha skjedd, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen i pressemeldingen.

Interessert i opplysninger

Politiet opplyser at de fortsatt er interessert i opplysninger i saken og ber om at de som kan ha informasjon om å ringe 02800.

– I løpet av helga vil politiet planlegge for søk etter antatt omkommet, så vil et slikt søk bli iverksatt i begynnelsen av neste uke, sier Arnesen til Fædrelandsvennen.

Fredag ble det søkt langs land etter de to savnede mennene. Håvard Flattum i Nedre Setesdal Røde Kors var blant de som deltok i leteaksjonen. Bildet er tatt på Båly fredag ettermiddag med restauranten Under i bakgrunnen. Foto: Jarle R. Martinsen

Fredag formiddag ble det søkt langs land etter de to savnede og politiet hadde da ikke gitt opp håpet om å finne de to savnede i god behold.

Større leteaksjon

Politiet ble varslet om funnet av en båt onsdag kveld. Båten lå delvis under vann, et stykke sør for Lindesnes fyr.

Politiet kom etter hvert i kontakt med eieren av båten, og vedkommende hadde en bekymring til to personer som kunne knyttes til båten. Disse opplysningene førte til at det ble iverksatt en større leteaksjon torsdag.

Operasjonsleder Lars Hyberg opplyste fredag formiddag at politiet kjenner identiteten til de savnede. De to skal være fra distriktet. Han sa da at politiet trodde at de savnede kunne ha kommet seg i land.

