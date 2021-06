Hana åpner treningspark og er stadig nærmere spektakulært utsiktsplatå

Stanley Wirak åpnet treningspark på Hanafjedlet ondag, samtidig med at Hana IL fikk milliongave. Arkitekt Anders Westlye fra venstre, Ole Morten Løge, banksjef Merethe Stensland Bratland, ordfører Stanley Wirak og Lars Berland fra Vest Betong drar lasset sammen på Hanafjellet. 1. august skal hele anlegget være ferdig. Pål Christensen

Tidtakersystem i trappene. Flunkende ny park for styrketrening. Hva mer kan man be om? Et arkitekttegnet utsiktsplatå, kanskje? Dette åpner etter planen 1. august og er nå fullfinansiert gjennom milliongave.

