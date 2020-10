Kvinne ringte politiet - mente kebaben var feilpriset

Natt til søndag ble politiet oppringt av en kvinne som forlangte hasteutrykning til et spisested i Stavanger.

Foto: Peter Steffen / TT NYHETSBYRÅN

Hun klaget på feilprising av kebab, og mente dette var så alvorlig at hun altså valgte å kontakte politiets operasjonssentral om forholdet. Hun ba om at politiet undersøkte stedet umiddelbart.

Kvinnen ble svært misfornøyd - og ikke minst overrasket - over at politiet ikke prioriterte dette natt til søndag. Hun opplyste at hun vil anmelde i ettertid.