Frp-landsmøtet: – De som vil bør få utdanne leger og advokater

Rogaland Frp foreslår å fjerne gradsforskriften, som begrenser hvilke institusjoner som kan tilby yrkesutdanninger med beskyttet tittel. For eksempel lege og advokat.

– BI vil utdanne advokater, men gradsforskriften hindrer dem i det. Om gradsforskriften blir fjernet, slik at høyskoler og universiteter selv får velge hvilke utdanninger de vil tilby, ville en stor hindring for medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS) være fjernet.

Det sier stortingsrepresentant Roy Steffensen dagen før Frps landsmøte braker løs lørdag. Forslaget blir lagt fram som en resolusjon fra Rogaland Frp.

Vil utdanne flere leger og sykepleiere

Via stortingsgruppen i Frp har Roy Steffensen sammen med Åshild Bruun-Gundersen fremmet en resolusjon om at det må utdannes flere leger i Norge og at det må opprettes flere studieplasser innen medisin og sykepleie i Norge, for å kunne nå de behovene helsesektoren har i tiden som kommer.

– Vil Rogaland Frp dermed spesifikt tale UiS’ sak når det gjelder medisinutdanning?

– UiS vil ha et fortrinn

– Kanskje ikke, men vi mener at disse to resolusjonene sammen vil gjøre medisinutdanning på UiS nærmere målet, sier Steffensen.

Om gradsforskriften forsvinner, vil antakelig også andre utdanningsinstitusjoner melde sin interesse.

– Men da vil Stavanger ha et fortrinn, fordi UiS har jobbet for dette i en årrekke allerede, sier Steffensen.