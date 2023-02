Tidenes dårligste måling for Ap på TV 2

Arbeiderpartiet får den laveste oppslutningen noensinne på en Kantar-måling for TV 2 med bare 16,9 prosent, en tilbakegang på 2,6 prosentpoeng fra januar.

– Det er dårlige tall. Jeg kan bare gjenta at vi står i en krevende tid. Vi treffer mange nordmenn i hverdagen deres, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en kommentar til tallene.

NTB

Siden Kantar begynte å foreta månedlige meningsmålinger i 1964, har de aldri målt Ap så lavt. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) erkjenner at dette ikke holder mål.

– Nei, det er dårlige tall. Jeg kan bare gjenta at vi står i en krevende tid. Vi treffer mange nordmenn i hverdagen deres. For meg er det avgjørende at vi klarer å jobbe oss ut av denne tiden og får kontroll på priser både på strøm og mat og inflasjon. Så håper jeg at vi skal få tillit når vi får resultater av det, sier Støre til TV 2.

Regjeringspartner Senterpartiet går fram for andre måling på rad, fra 6,2 prosent i januar til 7,4 prosent i februar. Sosialistisk Venstreparti kan glede seg over en måling på 10 prosent, noe som er en oppgang på 1,3 prosentpoeng fra januar.

Likevel gir mandatberegningen høyresiden flertall på målingen med 87 mandater.

Alle partienes oppslutning (endring fra januar i parentes): Høyre 29 (-1,4), Ap 16,9 (-2,6), Rødt 6,8 (+0,5), Frp 13,1 (-0,8), Sp 7,4 (+1,3), SV 10 (+1,2), Venstre 4,6 (-), MDG 3,8 (+0,6), KrF 2,4 (-1,8) og andre partier 6 prosent (+1,7).

Målingen er gjennomført av Kantar for TV 2 med telefonintervjuer av 977 personer mellom 30. januar og 5. februar i år. Feilmarginen er mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng.