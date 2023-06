Innfører totalforbud mot ild sør for Boknafjorden

Det innføres totalforbud mot ild sør for Boknafjorden.

Magnus Kolstad Journalist

Samtlige brann- og redningsvesen sør for Boknafjorden innfører på grunn av den store skogbrannfaren totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs fra og med lørdag 10. juni. Forbudet gjelder foreløpig frem til 30. juni.

Det ble bestemt i et møte med brannsjefene i Sør-Vest fredag.

Totalforbudet følgende kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, Time, Gjesdal, Randaberg, Kvitsøy, Strand, Bjerkreim, Hjelmeland og Eigersund. I tillegg gjelder dette Sokndal, Lund, Hå og Sirdal.

Brann- og redningssjefene vil da ta en ny vurdering om det er behov for å forlenge totalforbudet.

– Forbudet gjelder foreløpig ikke nord for Boknafjorden, med det vil bli tatt løpende vurderinger på det skal utvides til også å gjelde der, sier brann- og redningssjef Razmus Viggen i Rogaland brann og redning IKS.

Totalforbud - hva innebærer det?

Ved et totalforbud er det ikke lov å gjøre opp ild i og i nærheten av innmark (dyrket mark, engslått og kulturbeite) og utmark (det meste av skog, strand, fjell, eng, myr, vann og andre typer landskap)

Det betyr at det ikke er tillatt å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.). Dette gjelder i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder.

Skoler og barnehager

Brannvesenet mottar mange henvendelser fra skoler og barnehager som ønsker å tenne bål eller bruke grill på tur.

– Nå når det er totalforbud, oppfordrer vi til å finne andre løsninger for å kose seg med mat ute, sier Viggen.

Brann- og redningssjef Razmus Viggen i Rogaland brann og redning IKS.

Lov å grille i egen hage

Han presiserer at det fremdeles er lov å grille i opparbeidet hage, skolegård og større asfaltert område.

– Men husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er, sier brannsjefen.

Virksomheter

Brannvesenet ber også virksomheter som driver med for eksempel skogdrift, linjearbeid kraft og tele, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinjer og liknende om å vurdere og etablere tiltak for å redusere risiko for

brann.

Oransje farevarsel

Fredag ettermiddag utvidet Meteorologisk institutt skogbrannfaren, og større deler av Sør-Norge har nå oransje farevarsel.

Samtidig utvides den til å inkludere gult farevarsel på resten av Vestlandet sør for Stad.

– Det er viktig å presisere at når vi snakker om skogbrann, mener vi også gress- og lyngbrann, sier Viggen.