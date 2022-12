Fetterens bistandsadvokat: – Han hadde nådd en grense

«Er jeg her for å opplyse saken, eller for å tåkelegge den?» spurte fetteren til Birgitte Tengs fra vitneboksen onsdag. – Han burde slippe å forsvare seg 27 år etter han ble utsatt for avhørsteknikker som er blitt sterkt kritisert i ettertid, sier bistandsadvokat Brynjar Meling.