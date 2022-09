Nærbø presenterer store planer for Nye Loen idrettsarena

«Kom inn føre» er arbeidstittelen for det planlagte byggverket. Nærbø har store visjoner for Nye Loen.

Slik er konseptskissen for Nye Loen Arena. Planen er å få et samlet idrettsanlegg med skole og kafé, og mye mer i samme bygg.

Tirsdag presenterte Nærbø planer for idrettsanlegg, skole og kafé og mye mer i ett og samme bygg.

Styreleder Bjarne Bekkeheien kalte planene som ble presenter for «hårete mål», ifølge Jærbladet.

Det ble presentert en konseptskisse av muligheter for et nytt anlegg - et anlegg for hele bygda, med arbeidstittelen «Kom inn føre».

Arkitektkontoret IHT i Klepp er arkitektene bak det planlagte bygget.

Det planlagte anlegget inneholder ny hovedarena, treningsbaner, skole, samfunnshus, Kafé Jærbuen, svømmehall, ishockeyhall og kanskje til og med overnattingsmuligheter.

I tillegg kommer selvsagt fotballbanene og den planlagte fotballhallen.

Det blir en blanding av nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Litt av bakteppet er at håndballhallen i Nye Loen ikke oppfyller kravene til eliteserielisens.

Slik ser inngangspartiet på Nye Loen Arena ut, i plantegningene til arkitektene.

Reaksjoner fra ishockeygruppa

Tirsdag, samme dag som planene for Nye Loen Arena presenteres, går ishockeylaget hardt ut mot Nærbø IL. Søndag kveld ble strømmen skrudd av i ishallen.

I tillegg ble alle dørene på hallen åpnet. Nærbø IL begrunnet dette med at det var en fare for kondens og fukt i hallen etter strømstans.

Ishockeylaget mener derimot det var ei bevisst handling for å svekke ishockeyen, til fordel for håndballen.

– De påstår at ishockey er inkludert i framtiden i idrettslaget, men det har jeg vanskelig for å tro. Jeg tror ikke dette handler om strømutgiftene. Nærbø IL trenger en ny håndballhall, og det vil kreve enorme investeringer å bygge en ny hall i området. Da er det langt enklere å ta en eksisterende hall – nemlig ishallen. Dette oppfatter vi som et skikkelig overtramp, og det slår meg at denne agendaen har eksistert over lang tid.

Det sa Mats Jektvik, medlem i sportslig utvalg i ishockeygruppa, til Aftenbladet tirsdag.

Ishockeyhallen er også inkludert i planene for det nye idrettsanlegget.

Tirsdag ettermiddag møtes ishockeygruppa og Nærbø IL for å prate ut. Aftenbladet kommer tilbake med oppdatering etter møtet.