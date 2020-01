Det er snart på tide å kaste juletreet - men hvem kan kaste lengst?

For fjerde år på rad samles ryfylkinger og tilreisende fra resten av regionen for en real konkurranse i juletrekasting på Jørpeland.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Jane Iren Møller tråkket over streken på det andre kastet, og bestemte seg for å kjøpe to kast til. Foto: Jan Inge Haga

Christine Andersen Johnsen Journalist

Rune Vik er en av de første som prøver seg på juletrekasting. Han har reist fra Stavanger for å prøve Ryfylketunnelen, men snublet innom «norgesmesterskapet». Foto: Jan Inge Haga

– Det startet som en avslutning på juletrebyen i Jørpeland, og ble i starten markert på 13. dag jul - siden det er da man skal rydde julen ut. Men vi bestemte oss for å flytte datoen til den nærmeste lørdagen før 13. dag, sier initiativtaker og sentrumsleder i Ryfylkebyen Jørpeland, Kolbjørn Pedersen.

På Jørpeland Torg er det opphold og fint vær, og med speaker Frode Vadla Risa i høyttalerne begynner nysgjerrige forbipasserende å bli fristet til å prøve et kast. Hvem som helst, både barn og voksne, kan delta i kastingen.

– Femti kroner for to kast. Hvem vil prøve å slå en verdensrekord i dag? spør han, mens han blåser røyk og såpebobler utover plassen.

Tina Moen gjør noen forsøk på å kaste juletreet. Foto: Jan Inge Haga

Alle pengene går til Folkehjelpen

Juletrekastingen blir hvert år kalt et norgesmesterskap, men er et uoffisielt et sådan. Pedersen forteller at de ved en tilfeldighet oppdaget at en liten by i Tyskland også arrangerte årlige trekasting-mesterskap.

– Men rekordkastet i Tyskland er kortere enn det vi har fått her, så vi syns vi kan si at vi har en norsk verdensmester i juletrekasting, ler Pedersen.

Juletre i fint svev over Jørpeland torg. Foto: Jan Inge Haga

«Verdensmesteren» er Frode Hognestad fra Gausel, som kastet juletreet hele 11,04 meter under konkurransen i 2018. I 2019 var han tilbake, men klarte ikke å slå sin egen rekord. Med et vinnerkast på 10,60 meter ble han ihvertfall norgesmester for andre år på rad.

– Det ble jo litt stemning av at rekordvinneren ikke bor i Ryfylke, men i Stavanger, flirer Pedersen. Han håper at både Hognestad og Ryfylkes eget vinnerhåp, Rune Harestad skal dukke opp i løpet av dagen. Han ser ned på telefonen og gliser bredt.

– Rune har sendt melding - han skriver «jeg er på vei, hva er rekorden?», ler Pedersen.

I mellomtiden prøver modige publikum seg på noen kast. Juletrekastingen engasjerer både barn og voksne.

Nora (4) kastet treet omtrent en meter. Foto: Jan Inge Haga

– Vi reiste egentlig hit i dag for å prøve ut den nyåpnede Ryfylketunnelen, sier Marit Rørtveit. Hun og Rune Vik bor egentlig i Stavanger, men dro innom Jørpeland ved en tilfeldighet. Barnebarnet Nora (4) får prøve seg på to kast med juletreet for barn under 13 år.

Også Vik prøver seg på et kast. 6,70 meter på andre kast blir det beste resultatet.

– Det var jo litt kjekt at vi snublet innom dette, sier Rørtveit.

Leah Heskja syns det var vanskeligere enn det så ut til å kaste juletre. Foto: Jan Inge Haga

Leah Heskja bor på Jørpeland, og har besøk av venninnen Lilly Lende Hove fra Bryne. De skulle egentlig ned til Jørpeland Torg for å bare se på juletrekastingen. De trodde det bare var voksne som fikk kaste.

– De ble så glade når de kom ned hit og ble spurt om de ville prøve å kaste, ler Leahs mor Bente Heskja.

Jentene ble svært fornøyde med kastene sine.

– Det var litt vanskeligere enn jeg trodde faktisk, sier Leah.

– Ja, busken stakk litt også, sier Lilly.

Ved siden av juletrekasting-arenaen, står det to svære containere med juletrær i. Der har de kastet juletrærne som står rundt om i byen, men de holder også av plass til folk som vil komme dit med juletreet sitt for å kaste det.

Først kan de altså kaste sitt eget juletre i norgesmesterskapet. Hvis man ikke vil ta ned juletreet helt ennå, har Pedersen kuttet av toppen av sitt eget tre for anledningen, som kan kastes av alle.

Reglene for å få til et gyldig kast er enkelt:

– Du må kaste et tre som er minst 1,5 meter høyt, og treet må minne sterkt om et juletre som du ville hatt inne i stuen, sier Pedersen. I tillegg må du sørge for at du ikke tråkker over den tegnede streken når du tar sats. Da blir kastet annullert.

Petter Aasheim (t.v.) og Morten Næss fra Norsk Folkehjelp prøver å gi plass til flere juletrær i containerne. Foto: Jan Inge Haga

Rune Harestad kom til slutt til Jørpeland Torg, og gjorde et svært godt kast i forsøket på å bli ny norges- og kanskje verdensmester.

Med et kast på 8,99 meter ble han årets norgesmester, men en ny verdensmester ble det ikke.

Dommer Leif Neuwejar og speaker Frode Vadla Risa vurderer kastet. I bakgrunnen ser du lysmarkøren som viser hvor langt det er til rekordkastet - 11,04 meter. Foto: Jan Inge Haga

Bjarte Hauge gjør sitt beste, og kaster treet 6,80 meter. Foto: Jan Inge Haga

Initiativtaker og sentrumsleder i Ryfylkebyen Jørpeland Kolbjørn Pedersen. Foto: Jan Inge Haga

Publisert: Publisert 4. januar 2020 15:35 Oppdatert: 4. januar 2020 16:42