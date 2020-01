Væpnet aksjon etter voldshendelse i Sandnes

Rundt 05:40 stanset politiet en bil med flere personer som hadde vært involvert i en voldshendelse natt til tirsdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet stoppet bilen i Gamle Ålgårdsveien i Sandnes. Foto: Ronny Hjertås

– Politiet fikk melding om en voldshendelse ved et boligområde ved Høyland. Senere ble en bil stanset og to personer pågrepet, forteller operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, Jøran Solheim.

Væpnet aksjon

Solheim opplyser til Aftenbladet at politiet var bevæpnet under aksjonen.

– Grunnen er at vi mottok opplysninger om at det var en spiss gjenstand involvert i voldshendelsen. Om det er riktig vil bli et tema i avhør.

Kjent for politiet

De pågrepne er en mann i slutten av tenårene og en mann på 27 år. Det er usikker hva som er årsaken til voldshendelsen, men ifølge politiet er alle involverte i saken kjenninger av politiet.

– De to mennene har oppsøkt en tredjeperson i bil og utøvd vold mot vedkommende. Det tyder på at tredjepersonen var ute og gikk. En kvinne, som forsvant fra stedet, meldte fra om hendelsen, sier Solheim.

Det er opprettet straffesak og de to mennene vil bli avhørt i løpet av dagen.

Publisert: Publisert 14. januar 2020 07:53 Oppdatert: 14. januar 2020 08:14

Mest lest akkurat nå