Stavanger og Sauda: Et titall personer i virus-karantene - ingen smitte påvist til nå

SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19 (et akronym for coronavirus desease 2019). Sykdommen ble første gang påvist under koronavirusutbruddet i Wuhan.

Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset. Det nye koronaviruset er et tidligere ukjent virus, men har visse genetiske likheter med SARS-viruset (Severe Acute Respiratory Syndrome) som også tilhører koronavirusfamilien. Viruset som forårsaker MERS (Middle East Respiratory Syndrome) er et annet koronavirus.

SARS-CoV-2 kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Utbruddet startet i millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen sentralt i Kina. Smitten ble i begynnelsen knyttet til et stort matmarked i byen, Huanan Seafood Wholesale Market, med sjømat og ulike typer levende dyr, noe som kan tyde på at smitten opprinnelig kommer fra dyr.

Sykdommen smitter mellom mennesker, og det er sett smitte til helsepersonell og andre nærkontakter.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

1) Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.

2) Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.

3) Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

WHO (World Health Organization) anslår (per 19.02.2020) at inkubasjonstiden er 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager.