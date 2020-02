Rødt viker ikke i Paradis-dragkamp

Ordfører Kari Nessa Nordtun informerte onsdag utbygger Bane Nor Eiendom om at flertallspartiene ikke har blitt enige om noe kompromiss om områdeplanen i Paradis.

Det blir ingen snarlig regulering av dette området på nordsiden av Strømsbrua. Foto: Jon Ingemundsen

Det betyr at områdeplanen skal omfatte alt areal som ennå ikke er ferdig regulert, og at det ikke blir mulig å få plass til et stort kontorbygg på nordsiden av Strømsbrua.

– Vi har jobbet veldig mye internt i flertallet, og vi forstår at utbygger, som har lagt ned store ressurser i dette, er skuffet over at vi ikke kan gi politisk tilslutning til utvidelse av planområdet nå, sier Nordtun.

– Dette betyr altså at dere ikke kan gå for noen av de to alternativene kommunedirektøren har lagt fram?

– Vi kan ikke det. Utviklerne har strukket seg langt for å komme til en løsning, og det er ingen hemmelighet at flere av partiene i flertallet ønsket å gå for en løsning som kunne gi en videre utbygging, reduserte høyder og en oppdeling av bygget. Men i denne saken trengte vi å ha med alle partiene, og det lyktes vi ikke med, sier Kari Nessa Nordtun.

I samarbeidsplattformen mellom Ap, FNB, Rødt, MDG, SV og Sp var det et klart punkt om å utarbeide områdeplan for de uregulerte delene av Paradis, et punkt partiet Rødt satte mye inn på å få vedtatt. Det har senere blitt klart at en slik prosess vil ta 2–3 år.

Ifølge Nessa Nordtun vil Stavanger nå sette fart på arbeidet med områdeplanen.

– Målet er at utbygger skal kunne gå rett på byggesak når områdeplanen er vedtatt, sier hun.

Selve saken behandles i utvalg for by- og samfunnsutvikling torsdag.

