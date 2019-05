Brann i russebuss på Ålgård

– Meldingen var at det brant godt i en buss, og at trolig et agregat har tatt fyr. Personer på stedet klarte å få begrenset brannen, så brannvesenet fikk det hele under kontroll rimelig kjapt, sier vaktleder Vivian H. Meyer i brannvesenet i Sør-Rogaland.

Ronny Hjertås

Meyer forteller at brannårsaken ikke er kjent. Brannvesenet har dratt fra stedet.

Bussen stod på en bussholdeplass utenfor Norwegian Outlet på Ålgård. Noen hundre meter unna ligger Ålgård kirke, hvor det holdes konfirmasjonsgudstjeneste i dag.