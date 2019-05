Anmeldt for å kjøre bil med tilhenger uten førerkort

31 personbiler med tilhenger ble kontrollert for lys, lastesikring og teknisk tilstand. 13 av disse hadde ikke dokumenter i orden eller tekniske feil som var av en slik karakter at det medførte bruksforbud eller gebyr.

Statens vegvesen melder at fem av førerne fikk bruksforbud på grunn av manglende bremser, og tre for at de ikke hadde sikret innholdet på tilhengeren godt nok.

To av tilhengerne manglet lys, og to fikk gebyr for at de ikke hadde med seg vognkort.

Statens vegvesen hadde også tungbilkontroll onsdag.

En fører av spesialtransport blir anmeldt for kjøring i forbudt tidsrom, siden spesialtransport ikke skal benyttes etter klokken 15.00 dagen før helligdag eller i helgene.

Det var ikke søkt om dispensasjon for denne transporten, og kjøretøyet manglet dessuten autopassavtale.

Kjøretøyet har bruksforbud til 31. mai.

En fikk bruksforbud for feil med ABS-systemet på lastebilen.

To fisketransporter var tyngre enn tillatt, og fikk hvert sitt overlastgebyr på 6050 kroner.

To mottok skriftlige advarsler under kontroll av kjøre- og hviletid, og to fikk bruksforbud for manglende sikring av gods.