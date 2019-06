Selskap solgte fritidsbåter som ikke var godkjent av Sjøfartsdirektoratet

Det Hundvåg-baserte selskapet Joker Boats Norge AS, tidligere Niba Marin AS, begjærte oppbud i april. Onsdag var selskapet i skifteretten, hvor bobestyrer opplyste at de har solgt båter som ikke har vært fortollet.