Fire biler involvert i trafikkulykke på E39

Klokken 11.12 kom det melding til politiet om trafikkulykke i sørgående felt ved Kvadrat.

Fire biler skal være involvert, ifølge politiet. Det er trafikale utfordringer på stedet, og nødetatene er på vei.

Heidi Karin Gilje Skog/Tipsfoto

Aftenbladet fikk først tips om at seks personer ble sendt til Stavanger universitetssjukehus (SUS) etter ulykken.

Politiet melder imidlertid klokken 12 at én person er tatt med i ambulanse for sjekk.

– Ingen skal være alvorlig skadet, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sør-Vest politidistrikt.

Tauing er bestilt.

– Det er nok manuell dirigering på stedet i påvente av tauing, opplyser Jensen.

Aftenbladets webkamera i området viser at trafikken er noe saktegående rundt klokken 12, men politiet opplyser samtidig at veien snart vil være åpen for fri ferdsel.