Gatemagasinet Asfalt starter opp igjen

Da koronakrisen traff Norge, mistet alle Asfalt-selgerne jobben over natten. Onsdag neste uke er de tilbake med et helt ferskt magasin. Der kan en blant annet lese om hvordan Asfalt-selgerne har taklet de vanskelige koronaukene.

Christine Midbøe er daglig leder i Asfalt. Nå gleder hun seg til at gatemagasinet starter opp igjen. Foto: Kristian Jacobsen

– Onsdag neste uke. Da starter Asfalt-salget igjen, sier daglig leder i stiftelsen Gatemagasinet i Rogaland, Christine Midbøe.

Hun sier det er svært positivt for selgerne å få jobben sin igjen nå.

– Det er godt for dem å fylle dagen med noe meningsfullt og vi gleder oss til å ta i mot dem.

Forsiden til gatemagasinet Asfalt i den kommende utgaven. Bildet er tatt av fotograf Tommy Ellingsen og det er første gang i magasinets historie med kun én selger på forsiden, ifølge daglig leder i Asfalt Christine Midbøe. Foto: Skjermdump

Gleder seg til oppstart

Christine Midbøe sier at det har vært kontakt med flere av selgerne gjennom perioden.

– Mange har holdt seg hjemme, da alt var stengt ned. Men nå skal salget starte igjen. Det er mange som har ventet ei stund på dette og derfor er klar til å begynne. Selgerne gleder seg til å komme i gang, jobbe og tjene penger.

Med seg ut i gatene får Asfalt-selgerne et helt nytt produkt.

– Magasinet er i trykken nå, sier Midbøe.

Startet suppekjøkken

Noen av reportasjene i det nye Asfalt-magasinet er en blanding av saker skrevet før og etter koronaen.

En del av det nye magasinet handler om hvordan selgerne har klart seg gjennom koronaukene.

– Mange mistet jobben over natten, men flere har utvist stor kreativitet i en vanskelig periode. Dette vil vi vise og fortelle om, sier Christine Midbøe.

– Ei startet blant annet et suppekjøkken, andre har funnet glede i å gjøre andre kreative ting, sier Midbøe.

Gatemagasinet Asfalt har rundt 200 og 250 selgere over hele Rogaland.

Gatemagasinet Asfalt har rundt 200 og 250 selgere over hele Rogaland. Foto: Anders Leon Andersen

Har gjort smitteverntiltak

Christine Midbøe sier hun nå er spent på oppslutningen selgerne vil få ute blant publikum.

– Vi er selvsagt veldig spent på mottakelsen. For selv om samfunnet åpner opp igjen sakte men sikkert nå, er vi spent på hvordan det vil gå og hvordan «den nye normalen» vil fortone seg, sier hun og forteller at de på forhånd har gjort flere tiltak slik at kjøp av Asfalt blir så trygt og sikkert som mulig for både kjøper og selger.

– Vi har tatt nøye vurderinger for smittevern. Tidlig var vi i kontakt med smittevernkontorene i kommunene der vi har utsalgssteder. Blant annet legger vi en håndspritserviett inne i plastikken. Selgerne våre får også utdelt håndsprit. All betaling er kontantløs via vipps.

Får egne utstyrspakker

Nå gleder Midbøe og de andre på Asfalt-kontorene seg til å se sine selgere igjen,

– Selgerne får et helt nytt magasin i hendene. I tillegg har det vært god givervilje både blant bedrifter og privatpersoner. Derfor får alle som vil selge Asfalt ti gratisnummer pluss en utstyrspakke bestående blant annet av hver sin ryggsekk og vest samt andre produkter.

Asfalt har egne utsalgssteder i Haugesund, Sandnes, Stavanger, Sola, Strand og Egersund.