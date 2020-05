Følg korona-oppdateringen fra SUS

SUS inviterte til presseorientering i Torgtrappene i Stavanger klokken 10.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Fra venstre: Smittevernoverlege i Stavanger kommune, Runar Johannesen, smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe fra SUS og kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik. Foto: Jon Ingemundsen

Deltakere er smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe fra SUS, smittevernoverlege i Stavanger kommune, Runar Johannesen, og kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik.

De ga en oppdatering av korona-situasjonen, og komme med noen felles råd og oppfordringer. I samarbeid med NRK viste vi orienteringen direkte.

– Det er rundt to uker siden siste pasient med korona ble utskrevet fra SUS. Vi fortsetter med testing av alle som har symptomer. Alle personer som skal inn på sykehuset, kartlegges før de slipper inn. Vi har stort fokus på avstandsregler inne på sykehuset, så langt driften tillater det, sa smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe fra SUS.

– Vi har hatt mindre smitte her enn andre byområder. Viruset kom tidlig til oss, men det roet seg raskt. Vi ligger under landsgjennomsnittet. Men det er ikke sikkert det kommer til å fortsette sånn, når vi nå åpner opp, sier Kleppe, og minner om at det er viktig at vi fortsatt følger de anbefalinger vi har fått fra myndighetene.

Dette understreker også smittevernoverlege i Stavanger kommune, Runar Johannesen.

– Det skal ikke mye til før situasjonen forandrer seg. Det ser vi på Karmøy. Vi må ta med oss de nye levevanene videre, også når samfunnet nå åpnes.

Han sier videre at åpningen bare er mulig så lenge folk følger rådene. Det finnes mange risikofaktorer, og det skal lite til før situasjonen snur.

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, er bekymret for at folk har begynt å senke skuldrene.

– Folk holder ikke avstandsreglene. Dette er ikke en dugnad som er over, vi må holde på de nye vanene gjennom hele sommeren. Hjemmekontor bør fortsette, og unngå offentlig transport hvis du kan, sier han.

– Blir du syk, hold deg hjemme og ikke delta i festligheter eller annet.