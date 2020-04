Guro har kjempet for sykehjemsplass for sin mor i halvannet år. Nå mener kommunen at 95-åringen ikke trenger sykehjemsplass

95 år gamle Inga Sindre er dement og sitter totalt isolert på et sykehjem i Spania. Nå fortviler datteren over en ny vurdering fra Stavanger kommune som sier at moren ikke trenger sykehjemsplass.